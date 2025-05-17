Kolombiya'da Çatışmalar 66.000 Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika
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Kolombiya'da Çatışmalar 66.000 Kişiyi Yerinden Etti

Kolombiya'daki isyancı çatışmalar, 2025'in ilk beş ayında 66.000'den fazla kişiyi yerinden etti.

17.05.2025 14:22
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Mayıs (Xinhua) -- Kolombiya'da isyancı gruplar arasındaki çatışmalar, 2025'in ilk beş ayında 66.000'den fazla kişinin yerinden olmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), cuma günü yaptığı açıklamada bu rakamın 2024 yılında kaydedilen toplam yerinden edilme sayısına kıyasla yüzde 28 daha fazla olduğunu duyurdu.

OCHA, "2024 sonu itibarıyla şiddet ve çatışmalar nedeniyle 7,3 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi. Bu, Sudan ve Suriye'nin ardından dünyanın en yüksek üçüncü iç göç rakamı olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.

BM ve ortakları, şubat ayında BM Merkezi Acil Durum Fonu'ndan tahsis edilen 3,8 milyon dolarlık ödenekle Catatumbo'da çatışmalardan etkilenen 56.000'den fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Xinhua'nın ocak ayında yerel medyaya dayandırdığı habere göre, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillalarının saldırıları ve Catatumbo'nun kuzeydoğusunda Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleriyle yaşanan çatışmalarda 80'den fazla kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı.

Kolombiya ordusu, mart sonunda Cauca departmanında FARC muhaliflerinin düzenlediği bombalı saldırıda bir askerin öldüğünü bildirdi. Savunma Bakanlığı, mart ayındaki şiddet olaylarında 80'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ELN ve FARC arasındaki çatışmalar bölgenin kontrolü için yapılan alan savaşları olarak değerlendiriliyor.

OCHA, insani ihtiyaçlardaki keskin artışa rağmen finansman yetersizliği nedeniyle yardım kuruluşlarının kapasitesinin ciddi şekilde kısıtlandığını belirtti. İnsani yardım ortakları, tespit edilen ihtiyaçların yalnızca yüzde 25'ini karşılayabildi ve on binlerce kişi yardımsız kaldı.

342 milyon ABD doları tutarındaki Kolombiya İnsani Yardım Çağrısı'nın sadece yüzde 14'ü finanse edilebildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Kolombiya, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Çatışmalar 66.000 Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da Çatışmalar 66.000 Kişiyi Yerinden Etti - Son Dakika
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