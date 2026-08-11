Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı ve Hasar - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı ve Hasar

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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı hasar gördü.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, "( Kolombiya'daki deprem nedeniyle) Yaklaşık 5 bin ev hasar gördü ve 387 ev yıkıldı. 61 bina çöktü ve 550'den fazla eğitim kurumu, 24 sağlık tesisi ve 350'den fazla toplum merkezi etkilendi." dedi.

Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bilançoyla ilgili resmi bilgilerin sürekli güncellendiğine işaret eden Laerke, " (Deprem nedeniyle) Yaklaşık 5 bin ev hasar gördü ve 387 ev yıkıldı. 61 bina çöktü ve 550'den fazla eğitim kurumu, 24 sağlık tesisi ve 350'den fazla toplum merkezi etkilendi." dedi.

Laerke, BM ekiplerinin sahadaki durumu çok yakından takip ettiğine dikkati çekerek, şu an için uluslararası yardıma yönelik resmi bir talep gelmediğini ancak BM'nin tüm gücüyle Kolombiya'ya destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic de dün gece itibarıyla Kolombiya'nın 6 kentindeki 24 sağlık tesisinde hasar bildirildiğini söyledi.

Kolombiya'daki DSÖ Ofisi'nin acil müdahale mekanizmasını devreye soktuğunu belirten Jasarevic, sağlık sektörüne ilişkin değerlendirme yapılması ve koordinasyonun desteklenmesi için Cali ve Choco dahil etkilenen bölgelere saha ekiplerinin sevk edildiğini dile getirdi.

Kolombiya'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı ve Hasar - Son Dakika

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