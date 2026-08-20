Kolombiya'da Deprem Felaketi İçin Acil Durum İlanı

Kolombiya'da hükümet, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımla mücadeleyi kolaylaştırmak amacıyla "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan etti.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem felaketinin yaralarının sarılması ve müdahale çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla yeni tedbirler aldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari Departmanı (Dapre) tarafından yayımlanan ve de la Espriella tarafından imzalanan kararnamede, krizi bertaraf etmek ve felaketin etkilerinin yayılmasını önlemek amacıyla 15 eyalette 30 gün süreyle "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan edildiği belirtildi.

Ulusal basına göre, kararnameyle hükümete, gerekli gördüğü ek tedbirleri almak amacıyla kanun hükmünde kararnameler çıkarma ve bu tedbirleri hayata geçirmek için gerekli bütçe düzenlemeleri ile kamu kredisi işlemlerini gerçekleştirme yetkisi verildi.

Depremde ölü sayısı 314'e çıktı

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD) 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, ülke genelinde 15 eyalet ve 471 kasabayı etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 314'e yükseldi.

Afetten doğrudan etkilenenlerin sayısı 262 bin 154 olarak kaydedilirken, 4 bin 437 kişi yaralandı, 262 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Depremde 30 bin 664 konut tamamen yıkılırken, 136 bin 946 konut ile 302 bina hasar gördü, 5 bin 809 yapıda ise ciddi yapısal hasar tespit edildi.

Mucize Fonu kurulmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, 18 Ağustos'taki açıklamasında, 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık hasara yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fon kurulduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak çalışmalar yürütecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

De la Espriella da müteahhitler ve finans kuruluşlarını sürece destek olmaya çağırmıştı.