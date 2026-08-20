Kolombiya'da Deprem Felaketi İçin Acil Durum İlanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da Deprem Felaketi İçin Acil Durum İlanı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 15 eyalette 'acil durum' ilan etti; ölü sayısı 314'e çıktı.

Kolombiya'da hükümet, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımla mücadeleyi kolaylaştırmak amacıyla "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan etti.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem felaketinin yaralarının sarılması ve müdahale çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla yeni tedbirler aldı.

Cumhurbaşkanlığı İdari Departmanı (Dapre) tarafından yayımlanan ve de la Espriella tarafından imzalanan kararnamede, krizi bertaraf etmek ve felaketin etkilerinin yayılmasını önlemek amacıyla 15 eyalette 30 gün süreyle "ekonomik, sosyal ve ekolojik acil durum" ilan edildiği belirtildi.

Ulusal basına göre, kararnameyle hükümete, gerekli gördüğü ek tedbirleri almak amacıyla kanun hükmünde kararnameler çıkarma ve bu tedbirleri hayata geçirmek için gerekli bütçe düzenlemeleri ile kamu kredisi işlemlerini gerçekleştirme yetkisi verildi.

Depremde ölü sayısı 314'e çıktı

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD) 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, ülke genelinde 15 eyalet ve 471 kasabayı etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 314'e yükseldi.

Afetten doğrudan etkilenenlerin sayısı 262 bin 154 olarak kaydedilirken, 4 bin 437 kişi yaralandı, 262 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Depremde 30 bin 664 konut tamamen yıkılırken, 136 bin 946 konut ile 302 bina hasar gördü, 5 bin 809 yapıda ise ciddi yapısal hasar tespit edildi.

Mucize Fonu kurulmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, 18 Ağustos'taki açıklamasında, 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık hasara yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fon kurulduğunu açıklamıştı.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak çalışmalar yürütecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

De la Espriella da müteahhitler ve finans kuruluşlarını sürece destek olmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Acil Durum, Kolombiya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem Felaketi İçin Acil Durum İlanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası

16:52
Amedspor’dan Fenerbahçe’ye olay sitem
Amedspor'dan Fenerbahçe'ye olay sitem
16:28
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
13:28
Alparslan Kuytul’un yeğeni bakın kim çıktı İtirafçı bile olmuş
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 17:21:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da Deprem Felaketi İçin Acil Durum İlanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.