Kolombiya'da Kokain Üretiminde Tarihi Artış - Son Dakika
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Kolombiya'da Kokain Üretiminde Tarihi Artış

2023'te Kolombiya'da kokain üretimi yüzde 53 artarak rekor seviyeye ulaştı.

20.10.2024 05:46
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kokain üretiminin 2023'te yüzde 53 artarak tarihi zirveye ulaştığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) raporunda, Kolombiya'da kokain üretiminin 2023'te yüzde 53 artarak en yüksek seviyeye çıktığı ifade edildi.

Geçen yıl kokain üretiminin 2 bin 600 tonla tüm zamanların rekorunu kırdığına işaret edilen raporda, 2022'de 253 bin hektar olan koka yaprağı ekim alanının 2023'te yüzde10 arttığı belirtildi.

UNODC Bölge Direktörü Candice Welsch, başkent Bogota'da yaptığı açıklamada, özellikle verimliliğin yüksek olduğu bölgelerde kokain üretiminin hızla arttığını vurgulayarak, "Bugün bir hektar koka, 2 yıl öncesine göre iki kat daha fazla kokain üretiyor." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise konuyla ilgili açıklamasında, uyuşturucuya karşı yürütülen savaşın şu ana kadar başarısız olduğunu belirterek, "Koka hasadının devlet tarafından satın alınmasını başlatacağız. Yöntemleri değiştirmezsek başarı sağlayamayız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kolombiya'da koka yaprağı ekiminin en yoğun olduğu bölgelerin, Cauca, Narino, Putumayo ve Kuzey Santander olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Kokain Üretiminde Tarihi Artış - Son Dakika

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