Kolombiya’da Kritik Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Kolombiya'da seçmenler, son yılların en kritik seçimlerinden biri kabul edilen cumhurbaşkanı seçiminde, 2026-2030 döneminde ülkeyi yönetecek sağcı ve solcu adaylar arasında tercih yapmak üzere sandık başına gidiyor.

İlk turda salt çoğunluğu sağlayamayan sağ kanadın adayı Abelardo de la Espriella ile sol ittifakın iktidar partisi adayı Ivan Cepeda, ikinci turda cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Seçim güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelinde geniş kapsamlı önlemler alındı, sandıkların kapanmasının ardından kazanan adayın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Ekonomik reformlar, yolsuzlukla mücadele ve ülkedeki yasa dışı silahlı gruplarla yürütülen müzakereler, seçmen tercihinde en belirleyici başlıklar olarak öne çıkıyor.

İlk turda başarılı olamayan merkez ve diğer ittifak adaylarının seçmen tabanının sandıkta nasıl tavır alacakları, iki aday arasındaki dengeleri doğrudan değiştirebilecek güçte görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın de la Espriella'ya açık destek vererek Kolombiyalılara sandıkta iki ülke ilişkilerini dikkate alarak oy kullanmaları çağrısında bulunması, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun tepkisine yol açtı.

Petro, halkın hiçbir dış baskı altında kalmadan özgürce oy vermesi gerektiğini ifade ediyor.

Anket şirketleri, de la Espriella'yı işaret ediyor

İlk turda büyük ölçüde yanılan anket şirketleri ise bu kez sağcı aday de la Espriella'yı tüm araştırmalarda önde gösterdi.

AtlasIntel'in Semana dergisi için yaptığı araştırmada de la Espriella, yüzde 52,6 ile önde görünürken sol görüşlü Cepeda ise yüzde 44,9'da kaldı.

Benzer şekilde "Guarumo ve Ecoanalítica"'nın El Tiempo gazetesi için gerçekleştirdiği ankete göre de la Espriella yüzde 52,6, Cepeda ise yüzde 45 oy aldı.

İlk turda de la Espriella 10,3 milyon oy (yüzde 43,74), Cepeda ise 9,7 milyon oy (yüzde 40,9) alırken ilk turu en isabetli tahmin eden araştırma şirketlerinden AtlasIntel başta olmak üzere Guarumo gibi kuruluşlar, yaklaşık 700 bin oyluk farkın ikinci turda sağ bloktaki seçmen konsolidasyonu nedeniyle de la Espriella lehine daha da açıldığını raporluyor.

"Bu ülkenin iyiye doğru ilerlemeye devam etmesini umuyorum"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kolombiyalı seçmenler, iki aday arasındaki kutuplaşmaya dikkati çekti.

Özel şirkette çalışan 22 yaşındaki Maria Fernanda Rodriguez, barış ve uzlaşma için iktidar partisi adayı Cepeda'ya oy vereceğini, diyalog ve uzlaşmadan yana olduğunu söyledi.

Cepeda'yı barış ve doğaya önem verdiği için desteklediğini dile getiren Rodriguez, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin iyiye doğru ilerlemeye devam etmesini umuyorum. Cepeda'nın her zaman barıştan, anlayıştan ve Kolombiya'daki farklı siyasi pozisyonlar arasında diyalog kurmaktan yana olan hitabetini çok beğeniyorum. Ülkede büyük bir bölünme olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bana göre ülkeyi düzlüğe çıkarmanın yolu daha fazla şiddet ya da savaştan geçmiyor. 200 yıldır sahip olduğumuz tek şey buydu ve bize hiçbir faydası olmadı."

Elektrik teknisyeni 41 yaşındaki Juan Cortes de ülkede köklü değişim ve güvenlik politikalarının daha sert uygulanması için de la Espriella'yı desteklediğini anlattı.

Kolombiya'nın yeni bir rotaya girmesi gerektiğinin altını çizen Cortes, "Ben oyumu de la Espriella'ya vereceğim çünkü sevgili Kolombiya'mızın tamamen köklü bir değişime uğrayacağına dair büyük bir umut taşıyorum. Beni en çok cezbeden vaatlerinden biri terörle mücadele etme sözü. Ülkemizin herhangi bir bölgesine, dilediğimiz yere gerilla korkusu olmadan, bize zarar verecekleri ya da çocukları zorla silah altına almaya devam edecekleri endişesini taşımadan özgürce gidebilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cepeda'nın iktidarın halihazırda sürdürdüğü politikaları uygulayacağını düşündüğünü anlatan Cortes, "Cepeda'yı desteklemiyorum çünkü o, sistemin bir parçası yani geçmiştekilerin aynısı. Her zaman karşılaştığımız bilindik yaklaşımları sürdürüyor." diye konuştu.

"Bence savaşa değil barışa yatırım yapmak çok daha doğru bir seçenek"

Oyunu barıştan yana kullanacağına işaret eden muhasebe uzmanı Erika Mendez de Kolombiya'nın yeniden iç savaş sarmalına girmesinden endişe ettiğini söyledi.

Mendez, "Bence savaşa değil barışa yatırım yapmak çok daha doğru bir seçenek. Ben tercihimi yaşamdan yana kullanıyorum. Oyumu Cepeda'ya yani yaşamın, kültürün, doğanın ve hayvanların korunmasının tarafına vereceğim." şeklinde konuştu.

De la Espriella'yı Kolombiya için tehlikeli gördüğünü belirten Mendez, "Ne konuştuğu hakkında en ufak bir fikri dahi olmayan, üstelik bu ülkedeki mafyaları ve tüm yolsuzluk şebekelerini açıkça savunan birinin bizi yönetmesine izin veremeyiz." yorumunda bulundu.