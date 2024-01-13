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Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı

Kolombiya'nın Choco bölgesinde, Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yoğun yağışın ardından gerçekleşen toprak kayması sonucunda çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Choco Valiliği, otoyolun geçici olarak trafiğe kapatıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kolombiya\'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı
13.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:00
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- Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: 18 ölü, 35 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kayması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Choco bölgesinde, Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın arından toprak kayması meydana geldi. Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Faciada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı açıklandı. Choco Valiliğinden yapılan açıklamada, farklı noktalarda toprak kayması sonucu hasar meydana geldiği, yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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