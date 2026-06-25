Kolombiya'da Sağcı Başkan, İsrail ile İlişkileri Güçlendireceğini Duyurdu - Son Dakika
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Kolombiya'da Sağcı Başkan, İsrail ile İlişkileri Güçlendireceğini Duyurdu

25.06.2026 01:26
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Abelardo de la Espriella, İsrail ile ilişkileri güçlendirme sözü vererek, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacağını belirtti.

Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamlayan sağcı Abelardo de la Espriella, İsrail ile ilişkileri "daha önce hiç olmadığı kadar" güçlendirme sözü verdi.

Espriella'nın Basın Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Kolombiya'nın "sadık bir dostu ve sarsılmaz bir müttefiki" olduğu belirtilerek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ile yeni ilişki, siyasi güven, stratejik işbirliği, demokrasinin savunulması, güvenlik, inovasyon ve özgür ulusların karşı karşıya olduğu tehditlere karşı net bir duruş sergilenmesi gibi unsurlara dayanacaktır. İsrail ile ilişkiler daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Espriella, seçim kampanyası sırasında Yahudi toplumuyla yaptığı bir görüşmede, seçimi kazanması halinde Kolombiya'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını ve İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını vadetmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'daki cumhurbaşkanı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Abelardo de la Espriella ile telefonda görüşmüştü.

Seçimi az bir farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Petro, ülkesinin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı.

Kolombiya'nın İsrail'e "bir ton kömür bile ihraç etmeyeceğini" ve kömür ihracatını tamamen durdurduğunu belirten Petro, Kolombiya Donanmasına, ülkeden İsrail'e kömür taşıyan gemileri durdurma ve el koyma emri vermişti.

Petro, yasağı ihlal eden şirketlerin devletle sözleşmelerinin iptal edileceği uyarısında da bulunmuştu.

Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 2 Kasım 2023'te ise İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmış, "İstişare için İsrail'deki büyükelçimizi çağırmaya karar verdim. İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız" ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya, Ramallah'a büyükelçi atamıştı

Petro'nun Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliği açılması yönündeki talimatının ardından, dönemin Dışişleri Bakanı Laura Sarabia, 17 Haziran 2025'te Jorge Ivan Ospina'nın ülkesinin Ramallah Büyükelçisi olarak atandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Sağcı Başkan, İsrail ile İlişkileri Güçlendireceğini Duyurdu - Son Dakika

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