Kolombiya'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü - Son Dakika
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Kolombiya'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü

Kolombiya\'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü
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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 132'ye, yaralı sayısı 570'e ulaştı.

BOGOTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'nın batısında pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükselirken, yaralı sayısı 570'i aştı.

Kolombiya hükümetinin son açıklamasına göre, ülke genelinde 32 kent depremden ciddi şekilde etkilenirken, beş departmanın başkenti olan Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia'da kırmızı alarm verildi. Açıklamada, Pereira'da 60, Cali'de 15, Quibdo'da 8 ve Manizales'te 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 86 bina yıkılırken, hasar nedeniyle 7 havalimanındaki operasyonlar askıya alındı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella daha önce yaptığı açıklamada, depremin yol açtığı hasara müdahale etmek amacıyla ulusal afet durumu ilan edildiğini söylemişti.

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre deprem, pazartesi günü yerel saatle 07.34'te meydana geldi. Merkez üssü Choco departmanına bağlı San Jose del Palmar yakınları olan depremin, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Şiddetli Deprem: 132 Ölü - Son Dakika

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