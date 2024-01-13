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Kolombiya'da Toprak Kayması: 18 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Toprak Kayması: 18 Ölü, 35 Yaralı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda yaşanan olayda, arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise olayı yakından takip ettiklerini belirtti. Acil Durum Merkezi, çok sayıda toprak kayması ihbarı aldıklarını ve daha fazla kişinin toprak altında olabileceğini duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

Kolombiya\'da Toprak Kayması: 18 Ölü, 35 Yaralı
13.01.2024 - 07:03,  Güncelleme: 07:04
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Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı.

Olayda, 18 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda ise aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığını ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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