Kolombiya'da Topyekün Barış süreci bitti, 100 günde 51 bin 254 kişi gözaltına alındı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, görevdeki ilk 100 gününü değerlendirdiği konuşmasında selefi Gustavo Petro yönetimini "narkoterörizmin suç ortağı ve işbirlikçisi" olmakla suçladı.

De la Espriella, 100 günlük icraat bilançosunu açıkladığı ulusa sesleniş konuşmasında, eski Cumhurbaşkanı Petro döneminin güvenlik politikalarını "sert" sözlerle eleştirdi.

Ülkedeki güvenlik tablosundan önceki yönetimin kararlarını sorumlu tutan de la Espriella, "Elbette benden nefret edenler, saldırıların yoğunlaştığını söylüyor. Elbette öyle çünkü önceki hükümet suçla mücadele etmiyordu. Önceki hükümet narkoterörizmin suç ortağı ve işbirlikçisiydi." ifadelerini kullandı.

De la Espriella, Petro'yu yasa dışı silahlı gruplarla bağlantılı "siyasi bir proje" şeklinde nitelendirerek "Seçimlerde iyi bir yöneticiyi ya da kurumsal bir devlet adamını yenmedim. Gerillanın bir müttefikini, narkoterörizmin bir destekçisini, tüm dünyada başarısız olmuş ve tek getirdiği yıkım ve yoksulluk olan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel modeli dayatmak isteyen bir figürü yendim." dedi.

Bir önceki hükümetin başlattığı "Topyekün Barış" politikası kapsamındaki diyalog süreçlerini sonlandırdığını hatırlatan de la Espriella, "Bu nedenle sözde 'topyekün barış' diyalog süreçlerine son verdim ve suç örgütleriyle gelecekte kurulacak her türlü temasın Anayasa ve yasaların üstünlüğü çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini açıkça ortaya koydum." değerlendirmesinde bulundu.

De la Espriella, hükümetinin ilk 100 gününde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonların sonuçlarına değinerek, farklı suçlardan toplam 51 bin 254 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 654'ünün haraç, 184'ünün ise adam kaçırma suçlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Operasyonlarda 6 bin 336 ateşli silaha el konulduğunu dile getiren de la Espriella, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 389 tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve yasa dışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 1493 laboratuvarın imha edildiğini kaydetti.

De la Espriella, önceki yönetimi kamu kaynaklarını kötü yönetmekle de suçlayarak, "Kamu hazinesine el koymakla kalmayıp onu yağmalayan, suç teşkil edecek düzeyde bir sorumsuzlukla yöneten ve ülkeyi mali çöküşün eşiğine getiren yozlaşmış, savurgan ve sorumsuz bir hükümeti yendim. Bugün bu kasıtlı felaketin sonuçlarını ödüyoruz." diye konuştu.