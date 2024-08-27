Kolombiya'da Yakıt Sorunu Nedeniyle 69 Uçuş İptal Edildi - Son Dakika
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Kolombiya'da Yakıt Sorunu Nedeniyle 69 Uçuş İptal Edildi

Kolombiya'da yakıt tedarikinde yaşanan sorun nedeniyle birçok hava yolu şirketi planlanan uçuşları iptal etti. Avianca ve Latam, yakıt krizini gerekçe göstererek toplamda 105 uçuşun iptal edileceğini duyurdu.

27.08.2024 01:17
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, yakıt tedarikindeki sorun nedeniyle 69 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yakıt tedariki sorunu nedeniyle bazı hava yolu şirketleri planlanan uçuşlarda iptal kararı aldı.

Hava yolu şirketi Avianca, yakıt krizini gerekçe göstererek, 4'ü uluslararası olmak üzere 69 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Sorunun çözülmemesi durumunda Avianca'nın yarın 108 uçuşunu daha iptal edebileceği belirtildi.

Latam da 36 uçuşu iptal edecek

Bir diğer hava yolu firması Latam da aynı gerekçeyle yarından itibaren 36 uçuşunu iptal edeceğini açıkladı.

Avianca ve Latam'dan yapılan açıklamalarda, müşterilerin talepleri doğrultusunda 1 yıla kadar ücretsiz bilet değişikliği ya da ücret iadesinin eksiksiz sağlanacağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Maria Costanza Garcia, yaptığı açıklamada, yakıt tedariki sorununa ilişkin "Tedarik zincirinin nasıl işlediğini ve operasyonların nasıl yürütüldüğünü gözden geçiriyoruz. Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlardaki esnekliği korumak amacıyla bu hafta bilet satmama kararı aldıklarını öğrendik. Bunlar önleyici tedbirlerdir." ifadesini kullandı.

Garcia, X hesabından yaptığı paylaşımda da uçuşların iptal edilmesinin Kolombiya Havacılık Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu, sürecin araştırılması için talimat verdiğini bildirdi.

El Colombiano internet sitesinde yer alan haberde ise dağıtıcıların ülke genelinde sevkiyatlarını sınırlama kararı alması sebebiyle hava yolu şirketlerinin uçuş iptallerine gittiği belirtildi.

Kaynak: AA

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