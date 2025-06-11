Kolombiya'daki Bombalı Saldırılarda 8 Ölü

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerinin çeşitli noktalarında düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi, saldırılarda 40 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, Cauca'da 14, Valle del Cauca'da ise 10 farklı bölgede motosikletli ve el yapımı patlayıcılarla saldırılar gerçekleştirildi.

Patlamalarda 2'si polis olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 40 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle evlerde, iş yerlerinde ve polis karakollarında büyük çapta hasar meydana geldi.

Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, askeri operasyonların yasa dışı silahlı gruplara ve uyuşturucu kaçakçılarına ciddi darbe vurduğunu, söz konusu saldırıların bu nedenle düzenlendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Armando Benedetti, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, saldırıları "korkakça eylemler" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cauca'nın Paez kasabası kırsalında, EMC'ye bağlı Batı Jacobo Arenas Bloğu lideri "Cholinga" lakaplı kişinin, istihbarat ve ordu tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Petro, Cholinga'nın birçok sivil ve askerin ölümünden sorumlu olduğunu vurgulayarak, operasyonu gerçekleştiren ordu ve istihbarat birimlerini tebrik etti.

Ivan Mordisco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC), saldırıların sorumlusu olarak kabul ediliyor.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın "Genelkurmay Başkanlığı" anlamındaki EMC, bir süredir askeri ve polis noktalarına saldırılar düzenliyor.