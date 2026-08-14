Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı 281'e Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı 281'e Yükseldi

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Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 281'e çıktı, 3 bin 971 kişi yaralandı ve 379 kişi kayıp. Cumhurbaşkanı de la Espriella, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 127 binanın yıkıldığını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak can kaybının arttığını belirtti.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e çıktığını vurgulayan de la Espriella, 3 bin 971 kişinin yaralandığını, 379 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

De la Espriella, en büyük önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu kaydederek, "Durum karmaşık ancak tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yardım teklifinde bulunan ve ilgili standartları karşılayan ülkelerin imkanlarından da faydalanıyoruz. Kalbim, kurbanların aileleriyle ve hala kayıp olanlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralan de la Espriella, depremde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü, 10 bin 677 evin ise tamamen yıkıldığını söyledi.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem: Can Kaybı 281'e Yükseldi - Son Dakika

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