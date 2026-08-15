Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 294'e Yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 294'e Yükseldi

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Kolombiya'daki 7,4 büyüklüğündeki depremde 294 kişi hayatını kaybetti, 3,935 yaralı var.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD), ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 294'e çıkarken, yaralı sayısı 3 bin 935'e, kayıp sayısı 320'ye yükseldi.

Deprem 15 ildeki 448 kasabada etkili olurken, 54 bin 8 ailenin, yani toplam 115 bin 461 kişinin felaketten etkilendiği bildirildi.

Öte yandan hükümet, yeniden yapılanma planı hazırlıyor. Plan, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın talimatları doğrultusunda hazırlanacak. Çalışmalar kapsamında Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, Konut Bakanlığı, işletmeler, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, finans kuruluşları ve işbirliği kuruluşları arasında koordinasyon sağlanacak.

Eylem ve kaynakların koordinasyonu ise etkilenen bölgelerin yeniden inşası için hükümet tarafından oluşturulan "Mucize Fonu" aracılığıyla yürütülecek.

UNGRD'ye göre, dün itibarıyla depremin ardından 256 artçı sarsıntı meydana geldi; bunlardan 17'sinin büyüklüğü 3,0'dan, ikisinin ise 4,0'dan büyüktü.

3 günlük ulusal yas ilan edilmişti

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı de la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 294'e Yükseldi - Son Dakika

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