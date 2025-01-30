Kolombiya'dan ABD'ye Sınır Dışı Edilenler Döndü - Son Dakika
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Kolombiya'dan ABD'ye Sınır Dışı Edilenler Döndü

ABD'nin sınır dışı ettiği 105 Kolombiyalı, Bogota'ya geri döndü. Yetkililer kötü muameleyi inceleyecek.

30.01.2025 09:48
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BOGOTA, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesinin ardından sınır dışı edilen 105 Kolombiya vatandaşı daha başkent Bogota'ya ulaştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Sınır dışı edilenler çarşamba günü sabah saatlerinde Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinden geldi" denilerek hükümetin yurt dışındaki vatandaşlarının haklarını ve saygınlığını koruma konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Salı günü Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçakla ülkeye 201 Kolombiyalı getirilmişti. Çarşamba günü gelen uçak, bu haftanın üçüncü uçuşu oldu.

Açıklamada Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun 26 Ocak'ta kelepçeli şekilde sınır dışı edilenleri taşıyan ABD askeri uçaklarının ülkeye girişini reddetmesinin ardından bu kişilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak amacıyla Washington'da üst düzey bir ikili toplantı yapıldığı hatırlatıldı.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü Müdürü Astrid Caceres, gazetecilere yaptığı açıklamada ilk incelemelere göre ABD'nin sınır dışı ettiği Kolombiyalılara yönelik muamelesinin "onur kırıcı" olduğunu söyledi.

Yetkililer, kelepçelendiklerini ve ABD'li yetkililer tarafından sabah saat üçte kaldırılıp soğuk suyla duş almaya zorlandıklarını dile getiren çocukların şikayetlerini inceleyeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kolombiya'dan ABD'ye Sınır Dışı Edilenler Döndü - Son Dakika

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