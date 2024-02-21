Kolombiya Hükümeti, ELN'nin Görüşmeleri Dondurma Kararını Eleştiriyor - Son Dakika
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Kolombiya Hükümeti, ELN'nin Görüşmeleri Dondurma Kararını Eleştiriyor

Kolombiya Hükümeti, ELN\'nin Görüşmeleri Dondurma Kararını Eleştiriyor

Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı örgüt ELN'nin bazı anlaşmazlıkları gerekçe göstererek görüşmeleri dondurma kararını eleştirdi. Hükümet, ELN'nin tek taraflı aldığı kararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirtti ve barış çabalarının devam ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'nin bildirisinin ardından barış delegasyonu üyelerini durum değerlendirmesi yapmak üzere Devlet Başkanlığı Sarayı'na çağırdı.

21.02.2024 21:11
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Kolombiya'da hükümet, kendisiyle barış müzakereleri yürüten silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) "bazı anlaşmazlıkları" gerekçe göstererek görüşmeleri dondurma kararı almasını eleştirdi.

Hükümet delegasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ELN'nin açıklamalarının "gereksiz krize" yol açtığı, mutabakata varılan anlaşmanın maddelerine hükümetin sadık kaldığı ifade edildi.

ELN'nin bildirisinin "tek taraflı" olduğu vurgulanan açıklamada, "ELN'nin tek taraflı aldığı kararların tüm sorumluluğu kendisini bağlıyor ve silahlı çatışmayı uzatan bir krize neden oluyor. ELN tarafından yapılan bu girişimlerin ulusal hükümetle bir ilgisi yoktur. Çabalarımız, şiddetten bıkmış bölge halkının çığlıklarına cevap vermekten ibarettir." ifadesine yer verildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'nin bildirisinin ardından barış delegasyonu üyelerini "durum değerlendirmesi" yapmak üzere Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'ya çağırdı.

İnternet sitesinden dün bildiri yayımlayan ELN, hükümet ile yürütülen müzakereleri dondurmuş ve kendisini temsil eden heyeti "istişare" için geri çağırmıştı.

Bildiride, hükümet ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını savunan ELN, toplumun geniş katılımıyla sağlanan ulusal uzlaşıdan hükümetin vazgeçtiğini öne sürmüştü.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Hükümeti, ELN'nin Görüşmeleri Dondurma Kararını Eleştiriyor - Son Dakika

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