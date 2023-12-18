Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki barış müzakereleri sona erdi

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) heyeti arasında, Meksika'da 4 Aralık'ta başlayan 5. tur barış müzakereleri sona erdi.

Başkent Meksiko'da görüşen hükümet heyeti ile ELN temsilcilerinin, "adam kaçırma ve fidye eylemlerinin son bulması" hususunda mutabakata vardığı bildirildi.

Kolombiya Hükümeti Heyeti Başkanı ve eski M-19 (19 Nisan Hareketi) üyesi Vera Grabe, yaptığı açıklamada, ülkede ulusal bir barışın sağlanması yolunda "önemli" bir adım attıklarını söyledi.

Devlet ile ELN arasında halihazırda devam eden ateşkese değinen Grabe, bunun uzatılması için müzakerelerin sürdüğünü ve ELN'nin elinde tuttuğu rehinlerle ilgili bilgi aktarma sözü verdiğini belirtti.

ELN tarafının başmüzakerecisi Pablo Beltran da (İsrael Ramirez) ateşkesin şubat ayının sonuna kadar uzatılabileceğini dile getirerek, "Ateşkes mümkün görünüyor ancak bu süreçteki en büyük sorunumuz ELN saflarında bir düzine aşkın kişinin öldürülmesidir." ifadesini kullandı.

Saldırılardan paramiliter grupları sorumlu tutan Beltran, "Toplantının en büyük başarılardan biri izleme mekanizmasına hayat verilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiyalı milli futbolcu Luis Diaz'ın anne ve babasının ELN üyelerince 2 Kasım'da kaçırılmasının ardından taraflar arasındaki görüşmeler durma noktasına gelmişti.

Üç yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu ilk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN üyelerinin şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Başkent Karakas'ta 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.