Kolombiya, İsrail'e Soykırım Davasında Müdahillik Talebini Geri Çekti - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail'e Soykırım Davasında Müdahillik Talebini Geri Çekti

17.07.2026 03:15
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Yeni Cumhurbaşkanı Espriella, Kolombiya'nın İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik talebini geri çekeceğini duyurdu.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yönetimi, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma talebini geri çekeceğini duyurdu.

Espriella yönetiminin basın biriminden yapılan açıklamada, Kolombiya'nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına verdiği desteği ve müdahillik talebini geri çekeceği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) sistemi de dahil olmak üzere uluslararası arenada yeniden ciddi ve sorumlu bir duruş sergileyecektir. Bu doğrultuda, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde İsrail'e karşı başlattığı davaya yönelik müdahillik talebimizi geri çekeceğiz."

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Espriella'nın kararına "sert" tepki gösterdi.

Seçilmiş yeni yönetimi "soykırıma suç ortaklığıyla" suçlayan Petro, şunları kaydetti:

"Bir soykırımı destekleyen kişi, onun suç ortağıdır ve kendi ülkesine de soykırım getirecektir. Bay Abelardo, Gazze'de füzelerle 22 bin bebeği katleden Netanyahu'yu desteklemeyi kendinize yakıştırabildiniz mi? Siz Abelardo, bu adımla soykırımın suç ortağı oluyorsunuz ve işbirlikçilerinizin eline masumların kanı bulaşıyor."

Petro, Espriella'nın Cumhurbaşkanlığını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "borçlu" olduğunu öne sürerek, "Bunu yapıyorsunuz çünkü bu Netanyahu'ya olan borç ödemenizdir, o olmasaydı Kolombiya Cumhurbaşkanı olamazdınız." ifadesini kullandı.

Kolombiya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e karşı açtığı davaya 5 Nisan 2024'te müdahil olmak için başvurmuştu.

İlk yüz yüze temas Washington'da olmuştu

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta göreve başlayacak yeni hükümetin dışişleri bakanı olarak atanan Omar Bula Escobar, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile dün ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele almıştı.

Saar'ın Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen 2. tur seçimini kazanan seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella ile telefonda görüştüğü hatırlatılan açıklamada, Kolombiya'nın Kudüs'te büyükelçilik açacağı ileri sürülmüştü.

Espriella, Kolombiya'nın, İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını vadetmişti

Espriella, seçim kampanyası süresince 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından İsrail ile diplomatik ilişkileri derhal yeniden tesis edeceğini, karşılıklı vize uygulamasını kaldıracağını ve Kolombiya'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı.

Petro da bu sözlere karşılık İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, "Bir soykırımı destekleyen kişi, kendi ülkesinde de soykırımcı olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Espriella, seçim kampanyasında Yahudi toplumuyla yaptığı bir görüşmede, seçimi kazanması halinde Kolombiya'nın, İsrail'in sadık bir müttefiki olacağını vadetmişti.

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi mevcut Cumhurbaşkanı Petro'dan devralacak.

Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Petro, ülkesinin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma "suç ortağı olmayacağını" ifade etmiş, 31 Ağustos 2025'te İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklamıştı.

Kolombiya'nın, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi 23 Haziran 2024'te ülkeden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya, İsrail'e Soykırım Davasında Müdahillik Talebini Geri Çekti - Son Dakika

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