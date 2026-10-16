Kolombiya, İsrail'i tecrit amaçlı Lahey Grubu'ndaki üyelik ve eş başkanlıktan çekildi - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail'i tecrit amaçlı Lahey Grubu'ndaki üyelik ve eş başkanlıktan çekildi

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Kolombiya hükümeti, İsrail'i tecrit etmek amacıyla kurulan Lahey Grubu'ndaki üyelik ve eş başkanlık görevinden çekildiğini resmen duyurdu. Bakan Omar Bula Escobar bu yaklaşımı reddettiklerini söyledi; bakanlık, uluslararası hukuka bağlılığını sürdüreceğini iddia etti.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta göreve başlayan Abelardo de la Espriella hükümeti, İsrail'in tecrit edilmesi gerekçesiyle Lahey Grubu'ndaki üyelik ve eş başkanlık görevinden çekildiğini resmen duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden Bakan Omar Bula Escobar'ın açıklaması yayımlandı.

Bakan Escobar, "Kolombiya, İsrail'i tecrit etmek ve hedef almak amacıyla kurulan Lahey Grubu'ndan ayrılma talebini resmi olarak iletmiştir. Biz bu yaklaşımı reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın açıklamasında da Kolombiya'nın "çok taraflılığa, uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne bağlılığı" öne sürülerek, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) sistemi çerçevesinde "uluslararası barış, adalet ve güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceği" iddia edildi.

İsrail'in tecrit edildiği ileri sürülen açıklamada, Kolombiya'nın Lahey Grubu'ndaki üyelik ve eş başkanlık görevinden çekildiği ifade edildi.

Lahey Grubu, Filistin'le dayanışma ve İsrail'e yönelik ortak politikalar geliştirmek amacıyla Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika tarafından 31 Ocak 2025'te kurulmuştu.

Bolivya ve Honduras da daha önce küresel bloktan çekilmişti.

De la Espriella hükümetinin İsrail politikası

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella 7 Ağustos'ta göreve başlamıştı.

De la Espriella yönetimi, İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek, kömür ihracatını tekrar başlatmak, işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımak, büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak, İran ile diplomatik ilişkileri kesmek ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) müdahillik talebini geri çekmek gibi seçim döneminde vaat ettiği radikal dış politika hamlelerini sırasıyla uygulamaya koymuştu.

Kolombiya, dün Tel Aviv'de bulunan İsrail Büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşımıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılış törenine katılmıştı.

Kaynak: AA
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