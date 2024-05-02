Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyor - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyor

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyor

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurdu. Murillo, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceklerini belirtti. Kararın İsrail halkıyla ilgisi olmadığını vurgulayan Murillo, Kolombiya'nın barışçıl bir ülke olduğunu ve şiddetin iki devletli çözümle son bulacağını ifade etti.

02.05.2024 21:29
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." dedi.

Bakan Murillo, basın açıklamasında, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Konsolosluk bölümünde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini ancak diplomatik personelin ülkeye döneceğini belirtti.

Murillo, "İsrail devletinin Gazze'deki saldırıları kabul edilemez bir duruma ulaştı. Bu barbarlık ve katliamları defalarca kez kınadık. Gazze'de 34 bini aşkın insan hayatını kaybetti ve bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor, gerçekten bu kabul edilecek bir durum değil." diye konuştu.

Ramazanda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara İsrail'in uymadığını hatırlatan Murillo, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun bu konuda duruşu nettir, bakanlıktaki ekiplerimiz çalışıyor, bu hafta İsrail Büyükelçiliğine durumu bildireceğiz." ifadesini kullandı.

"İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da en güçlü şekilde kınadık"

ABD'nin arabuluculuk ettiği İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel ateşkes önerilerinin İsrail tarafından kabul edilmediğini anlatan Murillo, "Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması gerektiğini birçok kez ifade ettik ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da en güçlü şekilde kınadık." diye konuştu.

Murillo, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası insan hakları kuruluşlarının İsrail'e onlarca kez çağrıda bulunduğunu vurgulayarak, "Her şey savaşın sonuçlarından kaynaklanmıyor, savaşın da bir kuralı ve yasası var. Gazze'de açlık hat safhaya ulaştı." dedi.

Aldıkları kararın İsrail halkıyla ilgisi olmadığını belirten Murillo, "Bakanlık dün açıklama yapmıştı. Bu karar, sadece diplomatik ilişkilerin kesilmesini bağlıyor. Ne dostluk ve tarihi bağlarımızın olduğu İsrail halkıyla ne de Yahudi toplumuyla bir ilgisi var. Kolombiya hükümeti, barış ve dost canlısı bir ülkedir. Şiddet, iki devletli çözümle son bulur." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle dün İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesiyor - Son Dakika

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