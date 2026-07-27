Kolombiya, Kudüs Büyükelçiliği'ni Açıyor

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de La Espriella, 7 Ağustos'ta görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını açıkladı.

Ülkede 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, yönetimi devraldıktan sonraki ilk 100 günde hayata geçireceği faaliyetleri anlattı.

Seçim kampanyası dönemindeki vaatlerini hatırlatan Espriella, "Ülke için gerçek stratejik fırsatların bulunduğu yerlerde varlığımızı güçlendireceğim. Seçim vaatlerimden biri olan Kolombiya'nın Kudüs Büyükelçiliğini yeniden açacağım. Afrika'daki diplomatik varlığımızı tekrar düzenleyip daha verimli hale getirmemizi sağlamak için Nijerya'da yeni bir büyükelçilik açacağım." ifadelerini kullandı.

Espriella, ülkesinin Filistin'de büyükelçilik açma planını askıya alacağını belirterek, söz konusu büyükelçiliğin hiçbir zaman faaliyete geçmediğini öne sürdü.

Küba ve Nikaragua ile diplomatik ilişkileri keseceğini kaydeden Espriella, Kolombiya'ya somut katkı sağlamayan 14 ülkedeki büyükelçiliğin de kapatılacağını söyledi.

14 Büyükelçilik kapatılacak

Espriella, kararın Cezayir, Azerbaycan, Barbados, Çekya, Etiyopya, Gana, Haiti, Macaristan, Malezya, Romanya, Senegal, Güney Afrika, Küba ve Nikaragua'daki büyükelçilikleri kapsadığını belirtti.

Küba ve Nikaragua dışındaki ülkelerle diplomatik ilişkilerin süreceğini dile getiren Espriella, "Çok net ifade etmek isterim ki bu kararlar, söz konusu ülkelerle ve hele ki bu çok uluslu kuruluşlarla diplomatik ilişkileri kesmek anlamına gelmemektedir. Küba ve Nikaragua hariç. Benim hükümetimin tiranlıklarla hiçbir bağı olmayacaktır." dedi.

"Bakın, ayrıca birleştirilmesi gereken büyükelçilikler var"

Espriella, kaynak tasarrufu sağlamak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla bazı diplomatik misyonlarının birleştirileceğini duyurdu.

Ülkesinin dışarıdaki temsilciliklerinde yeniden yapılanmaya gideceklerini anlatan Espriella, "Bakın, ayrıca birleştirilmesi gereken büyükelçilikler var. Örneğin, Paris'te hem Fransa Büyükelçiliğimiz hem de UNESCO temsilciliğimiz var, bu misyonun birleştirilmesi gerekiyor, tıpkı Roma'da olduğu gibi. Roma'da İtalya Büyükelçiliğimiz ve FAO temsilciliğimiz var. Tek bir merkez olacak. Bu durum saçmalık." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Espriella, uzun süredir 7 Ağustos'taki yemin törenini Cauca yönetim bölgesine bağlı Popayan'daki bir askeri garnizonda yapacağını açıklıyordu ancak iklim koşullarını gerekçe göstererek törenin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali'de düzenleneceğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, görevi devralacak Espriella'nın yemin töreninin herhangi bir askeri garnizonda düzenlenmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Seçimi, iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın önünde az farkla kazanan sağ görüşlü Espriella, görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Petro, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Espriella'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Petro, 23 Mayıs 2024'te Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için talimat vermişti.