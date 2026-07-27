Kolombiya, Kudüs Büyükelçiliği'ni Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya, Kudüs Büyükelçiliği'ni Açıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Espriella, Kudüs'teki büyükelçiliği yeniden açmayı planlıyor, Filistin planını askıya aldı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de La Espriella, 7 Ağustos'ta görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını açıkladı.

Ülkede 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda, yönetimi devraldıktan sonraki ilk 100 günde hayata geçireceği faaliyetleri anlattı.

Seçim kampanyası dönemindeki vaatlerini hatırlatan Espriella, "Ülke için gerçek stratejik fırsatların bulunduğu yerlerde varlığımızı güçlendireceğim. Seçim vaatlerimden biri olan Kolombiya'nın Kudüs Büyükelçiliğini yeniden açacağım. Afrika'daki diplomatik varlığımızı tekrar düzenleyip daha verimli hale getirmemizi sağlamak için Nijerya'da yeni bir büyükelçilik açacağım." ifadelerini kullandı.

Espriella, ülkesinin Filistin'de büyükelçilik açma planını askıya alacağını belirterek, söz konusu büyükelçiliğin hiçbir zaman faaliyete geçmediğini öne sürdü.

Küba ve Nikaragua ile diplomatik ilişkileri keseceğini kaydeden Espriella, Kolombiya'ya somut katkı sağlamayan 14 ülkedeki büyükelçiliğin de kapatılacağını söyledi.

14 Büyükelçilik kapatılacak

Espriella, kararın Cezayir, Azerbaycan, Barbados, Çekya, Etiyopya, Gana, Haiti, Macaristan, Malezya, Romanya, Senegal, Güney Afrika, Küba ve Nikaragua'daki büyükelçilikleri kapsadığını belirtti.

Küba ve Nikaragua dışındaki ülkelerle diplomatik ilişkilerin süreceğini dile getiren Espriella, "Çok net ifade etmek isterim ki bu kararlar, söz konusu ülkelerle ve hele ki bu çok uluslu kuruluşlarla diplomatik ilişkileri kesmek anlamına gelmemektedir. Küba ve Nikaragua hariç. Benim hükümetimin tiranlıklarla hiçbir bağı olmayacaktır." dedi.

"Bakın, ayrıca birleştirilmesi gereken büyükelçilikler var"

Espriella, kaynak tasarrufu sağlamak ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla bazı diplomatik misyonlarının birleştirileceğini duyurdu.

Ülkesinin dışarıdaki temsilciliklerinde yeniden yapılanmaya gideceklerini anlatan Espriella, "Bakın, ayrıca birleştirilmesi gereken büyükelçilikler var. Örneğin, Paris'te hem Fransa Büyükelçiliğimiz hem de UNESCO temsilciliğimiz var, bu misyonun birleştirilmesi gerekiyor, tıpkı Roma'da olduğu gibi. Roma'da İtalya Büyükelçiliğimiz ve FAO temsilciliğimiz var. Tek bir merkez olacak. Bu durum saçmalık." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Espriella, uzun süredir 7 Ağustos'taki yemin törenini Cauca yönetim bölgesine bağlı Popayan'daki bir askeri garnizonda yapacağını açıklıyordu ancak iklim koşullarını gerekçe göstererek törenin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali'de düzenleneceğini duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, görevi devralacak Espriella'nın yemin töreninin herhangi bir askeri garnizonda düzenlenmesine izin vermeyeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmişti

Seçimi, iktidar partisinin sol görüşlü adayı Ivan Cepeda'nın önünde az farkla kazanan sağ görüşlü Espriella, görevi mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan devralacak.

Petro, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Espriella'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs 2024'te İsrail ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Petro, 23 Mayıs 2024'te Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için talimat vermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kolombiya, Filistin, Güncel, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, Kudüs Büyükelçiliği'ni Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro’dan açık artırmaya çıkarıldı 8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro'dan açık artırmaya çıkarıldı

19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:29
Trump’tan İran’a “askeri harekat“ tehdidi
Trump'tan İran'a "askeri harekat" tehdidi
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 20:05:45. #7.13#
SON DAKİKA: Kolombiya, Kudüs Büyükelçiliği'ni Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.