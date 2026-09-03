Kolombiya lideri suç örgütleriyle müzakere etmeyecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, önceki hükümetin silahlı gruplarla yürüttüğü barış görüşmelerine atıfta bulunarak, suç örgütleriyle müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Başkent Bogota'da düzenlenen Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası Belediye Başkanları Zirvesi'nde konuşan de la Espriella, silahlı gruplarla "demir yumrukla" mücadele edeceklerini vurguladı.

Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin silahlı gruplarla yürüttüğü tam barış politikasına sert tepki gösteren de la Espriella, "Gerçek barış ancak silahların gücü ve devletin yasalarıyla kurulur. Suç örgütleriyle müzakere olmayacak. ya mantıkla ya da bilek gücüyle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasındaki vaatlerini hatırlatan de la Espriella, şunları kaydetti:

"Barışı tesis etmek adına terörle hiçbir şekilde diyalog masasına oturmayacağım. Aksine, devletin tüm gücünü ve kapasitesini sahaya sürerek bunlarla sonuna kadar mücadele ediyorum. Suçu mağlup etmek için kararlı bir kolluk kuvvetine ve ihtiyaç duyduğumuz tüm imkanlara sahibiz. Terörizme karşı müsamahakar olmayacağız."

De la Espriella, 7 Ağustos'tan bu yana yasa dışı silahlı gruplara karşı yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerinin 12 bin 575 kişiyi gözaltına aldığını, 38,6 ton uyuşturucuya el koyduğunu ve 1089 hektarlık alandaki koka ekimini imha ettiğini duyurdu.

Barış masası devrildi, "Demir Yumruk" dönemi başladı

Görevi 7 Ağustos'ta devralan de la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF), silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) dahil üç yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

De la Espriella'nın talimatıyla Guaviare eyaletinde düzenlenen son bombardımanda 20'den fazla FARC muhalifinin etkisiz hale getirilmesi ve ölenler arasında 3 çocuğun bulunması ülkede tartışmalara yol açarken, hükümet kararlılık mesajı vererek saha operasyonlarının artarak devam edeceğini bildirmişti.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin "Topyekun Barış" (La Paz Total) kapsamında ülkedeki silahlı gruplarla yürüttüğü barış müzakerelerini sona erdireceğini seçim kampanyasında vadeden de la Espriella, yasa dışı silahlı gruplara ve genel olarak suç örgütlerine karşı "demir yumruk" politikası uygulayacağını ifade etmişti.

Aralarında silahlı isyancı örgüt ELN ve FARC'ın çatı örgütü (EMC) da bulunduğu gruplarla yürütülen diyalog, barış iradesi göstermedikleri gerekçesiyle Petro döneminde zaten askıya alınmıştı.