Kolombiya'nın Choco bölgesinde askeri birliklere İHA saldırısında 9 asker yaralandı - Son Dakika
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Kolombiya'nın Choco bölgesinde askeri birliklere İHA saldırısında 9 asker yaralandı

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Kolombiya'nın Choco bölgesindeki San Jose del Palmar kırsalında askeri birliklere patlayıcı yüklü İHA saldırısı düzenlendi, bazıları ağır 9 asker yaralandı. Kara Kuvvetleri 15. Tugayı saldırıyı doğrulayıp ELN'in 'Ernesto Che Guevara' cephesini sorumlu tuttu.

Kolombiya'nın batısındaki Choco yönetim bölgesi kırsalında görev yapan askeri birliklere patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 9 asker yaralandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Choco'ya bağlı San Jose del Palmar kasabası kırsalında görev yapan askeri birliklere patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda, bazıları ağır olmak üzere 9 asker yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ileri tıbbi tedavi için helikopterlerle Medellin kentine sevk edildi.

Kolombiya Kara Kuvvetleri 15. Tugayı saldırıyı doğrulayarak bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını açıkladı.

Ordu, saldırıdan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bünyesinde faaliyet gösteren "Ernesto Che Guevara" cephesi üyelerini sorumlu tuttu.

Son dönemde Kolombiya'nın Choco, Cauca ve Valle del Cauca gibi kırsal bölgelerinde yasa dışı silahlı örgütlerin güvenlik güçlerine karşı patlayıcı yüklü ticari dron kullanımında belirgin bir artış gözleniyor.

Bağımsız sivil toplum kuruluşu Barış İçin Fikirler Vakfı (FIP) verilerine göre, Kolombiya'da ocak-ekim döneminde 318 dron saldırısı rapor edildi. Vakıf, silahlı grupların dron teknolojisini hızla geliştirerek güvenlik güçleri karşısında avantaj sağlamaya çalıştığını ve patlayıcı yüklü dronların siviller için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kolombiya'da yeni hükümetin ilk iki ayında şiddet tırmandı

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın 7 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Feshedilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi örgütlerin, sivil altyapıyı ve güvenlik noktalarını hedef alan 40'tan fazla bombalı ve silahlı saldırısında 20'den fazla güvenlik gücü hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Saldırılara karşı hava destekli operasyonlar ve kara harekatları düzenleyen güvenlik güçleri, 110'dan fazla silahlı örgüt üyesini etkisiz hale getirdi.

De la Espriella hükümeti, 28 Ağustos'ta "yeterli barış iradesi sergilemedikleri" gerekçesiyle aralarında Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) ile silahlı isyancı örgüt ELN'nin de bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen barış görüşmelerini resmi olarak sonlandırmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kolombiya'nın Choco bölgesinde askeri birliklere İHA saldırısında 9 asker yaralandı - Son Dakika
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