Kolombiya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Cali'de Yemin Etti

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan Abelardo de la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yemin ederek göreve başlayacak.

Yeni cumhurbaşkanı de la Espriella'nın talebi üzerine yemin töreni, Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında ülkenin güneybatısındaki Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesinin (USC) Arena Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sağcı Demokratik Merkez Partisinden Senato Başkanı Honorio Henriquez'in başkanlık edeceği yemin töreninde de la Espriella, cumhurbaşkanlığı kuşağını devralacak.

Ülkedeki geleneksel uygulamaların aksine törenin ardından de la Espriella, ilk başkanlık konuşmasını, başkent Bogota'daki Kongre'de değil Cali kentinde bulunan Kolombiya ordusuna bağlı Pichincha Taburu'nda askerlere hitaben yapacak.

Olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

De la Espriella'nın göreve başlama töreni dolayısıyla Cali'de geniş güvenlik önlemleri alındı, 11 bini aşkın asker ve polis görevlendirildi.

Kentte kamyon ve kamyonetlerin girişine izin verilmezken, bugün yemin töreni sona erene kadar izin verilen araçlar dışında, şehir içi hareketlilik de kısıtlanacak.

Alternatif başkent Barranquilla olacak

De la Espriella'nın görevi devralmasının ardından yasama, yürütme ve yargının merkezi olan başkent Bogota, yeni yönetimin planlarında yer almıyor.

Yeni Cumhurbaşkanı de la Espriella, yönetimi merkeziyetçilikten uzaklaştırmayı hedeflerken Karayip kıyısındaki Barranquilla'yı ülkenin alternatif başkenti, Cali ve Medellin kentlerini ise Cumhurbaşkanlığının uydu merkezleri haline getirmeyi planlıyor.

De la Espriella'nın yemin törenine, İspanya Kralı 6. Felipe'nin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinden devlet başkanları katılacak. Yeni Cumhurbaşkanı törende, Anayasa'ya ve yasalara bağlı kalacağına dair yemin edecek.