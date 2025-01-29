Kolombiya, Sınır Dışı Göçmenleri Uçakla Getirdi

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BOGOTA, 29 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin, Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçakla ülkenin başkenti Bogota'ya ulaştığını doğruladı.

Salı günü ülkeye dönen Kolombiya vatandaşları, Petro'nun talimatıyla ABD'nin Teksas eyaletinin Houston, Kaliforniya eyaletinin ise San Diego kentlerinden alındı.

Petro, sosyal medya platformu X'te ülkeye dönen Kolombiyalıların uçaklardan inerken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Petro, "Onlar Kolombiyalı, onlar özgür ve onurlu insanlar. Şimdi sevildikleri yere, anavatanlarına geri döndüler. Göçmen suçlu değildir, onlar çalışmak ve ilerlemek isteyen insandır" dedi.

Petro, pazar günü sınır dışı edilenlere suçlu muamelesi yapıldığı gerekçesiyle göçmenleri taşıyan ABD askeri uçaklarının ülkeye girişine izin vermemişti. Bu hamle, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın sert tepkisine yol açtı ve Trump, tüm Kolombiyalı hükümet yetkililerinin vizelerini iptal etme ve Kolombiya'dan yapılan ithalata yüzde 50 gümrük vergisi koyma tehditlerinde bulundu.

İki taraf, daha sonra Kolombiya hükümetinin talebi üzerine sınır dışı edilenlerin kelepçesiz, güvenli ve onurlu koşullar altında Kolombiya'ya ait uçaklar ile ülkeye getirilmesi konusunda anlaştı.

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü, ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalılar arasında 26 çocuğun da bulunduğunu belirtti.