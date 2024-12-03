Kolombiya, Sudan'daki Savaş İçin Özür Diledi

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PORT Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo'nun, ülkesinin bazı vatandaşlarının Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile savaştığı için özür dilediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Murillo'nun, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf'u telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Murillo'nun, vatandaşlarının HDK ile savaşa katılmasından dolayı ülkesinin özür dilediği kaydedildi.

Murillo'nun, bu "uygunsuz davranışı" kınadığı aktarılan açıklamada, "Sudan Dışişleri Bakanı, Kolombiyalıların Sudan halkına karşı savaşa katılmasından duyduğu şaşkınlığı ve üzüntüyü Bakan'a dile getirdi ve bu meselenin çözülmesi için Kolombiya ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Sudan medyasında ve sosyal medyada, Kolombiya vatandaşlarının da HDK saflarında savaştığına dair haberler çıkmıştı.