Koltuk Değneğiyle Dilenen Dolandırıcı Yakalandı

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koltuk değneğiyle sakat rolü yaparak dilenen C.G. zabıta ekiplerini görünce koşarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinden 1530 TL çıkan C.G.'ye 1406 TL idari para cezası kesildi.

Karasu ilçe merkezine bağlı Plaj Caddesi üzerinde zabıta ekipleri, elinde koltuk değneği ile dilencilik yapan kişiden şüphelendi. Zabıta ekipleri ekip otosuyla dilencilik yapan C.G.'nin yanına yaklaştı. Sakat rolü yaptığı anlaşılan C.G. zabıta ekiplerini görünce elindeki koltuk değneği ile koşarak uzaklaşmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

ÜZERİNDEN 1530 TL ÇIKTI, 1406 TL CEZA KESİLDİ

Zabıta ekipleri peşinden gittiği C.G.'yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü. C.G.'nin üzerinden 1530 TL para çıktı. C.G.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1406 TL idari para cezası kesildi.