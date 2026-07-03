Komedyen Göktaş'a Destek - Son Dakika
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Komedyen Göktaş'a Destek

03.07.2026 14:44
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Sergen Deveci, Göktaş'ın gözaltına alınmasını eleştirerek şakaların şaka olarak anlaşılmasını istedi.

(İSTANBUL) - Stand-up gösterisi nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'a destek için Çağlayan Adliyesi'nde bulunan komedyen Sergen Deveci, beklentilerinin "Şakaların şaka olarak anlaşılması" olduğunu belirterek, "Şaka yapan insanın günün sonunda bu koridorda yargılanması bizim için üzücü bir sonuç" dedi.

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün yurt dışından döndükten sonra ters kelepçe ile havaalanında gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, bugün ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan Göktaş'a destek için sanatçılar ve yurttaşlar salon önünde bekliyor."

ANKA Haber Ajansı'na konuşan komedyen Sergen Deveci, "Üzgünüz, kırgınız. Kızgınız desek daha doğru olacak belki. Şaka yapan insanın günün sonunda bu koridorda yargılanması bizim için üzücü bir sonuç. Bugün güzel bir sonuçla buradan ayrılmayı umuyoruz, temenni ediyoruz diyeyim, daha doğru olacak" dedi.

Deveci, beklentilerinin sorulması üzerine, "Şakanın şaka olarak anlaşılmasını. Daha az bir kitle kızgınken şu an daha büyük bir kitle kızgın. Şaka yapan insanların kitleyi kızdırdığına inanmam ya da kötü bir niyeti olduğuna inanmam. Umarım şakalar şaka olarak anlaşılmaya devam eder ya da öyle bir toplumda var oluruz bir gün diye temenni ediyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Sergen Deveci, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

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