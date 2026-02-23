Komşuluk İftarı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Komşuluk İftarı İstanbul'da Gerçekleşti

Komşuluk İftarı İstanbul\'da Gerçekleşti
23.02.2026 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında komşuların bir araya geldiği iftar düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ramazan ayı kapsamında düzenlediği programlar çerçevesinde "Komşuluk İftarı" gerçekleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iftar programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra il binasına komşu hane sakinleri, iş yeri sahipleri, mahalle muhtarı, spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda, komşular aynı sofrada buluştu.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, "Kıymetli komşularımızı İl Başkanlığımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik, komşuluk demek ve birlikteliğimizi daha da büyütmek demek. Bugün de güzel bir örneğiyle bir aradayız. İlçe teşkilatlarımız ve belediyelerimizle hamdolsun ramazan ayımızın maneviyatını en iyi şekilde sürdürme gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından şair ve yazar İbrahim Sadri şiir dinletisi gerçekleştirirken, katılımcılar, birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu keyifli bir ramazan akşamı yaşadı.

İftarın ardından gerçekleştirilen sohbet ve programlar, mahalle kültürünün güçlenmesine vesile oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda ramazan boyunca komşuluk, teşkilat ve gönül buluşmalarıyla kentin farklı kesimlerinden vatandaşlar aynı sofrada buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, AK Parti, İstanbul, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşuluk İftarı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: Komşuluk İftarı İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.