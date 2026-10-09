Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

Sosyal medyada bir kullanıcının evliliğinin ilk yıllarında yaşadığı komşuluk ilişkisini anlatması geniş yankı uyandırdı. Yan komşusunun kötü biri olmadığını ancak eşine karşı sıra dışı ve tuhaf hareketler sergilediğini belirten kadın, yaşadığı dikkat çekici olayları sıraladı.

"NE ZAMAN KOCAM GELSE CAMDAYDI"

Eşinin motosikletle eve geldiği anlarda komşusunun her defasında pencereye çıktığını belirten kadın, şunları aktardı: "Eşim motorla geliyordu ve sesi çok çıkıyordu. Geldiğini anlayıp ne zaman cama çıksam, komşum da her zaman camdaydı. Bana bir şey vereceği zaman kocamın evde olduğu saatleri seçiyordu. Gelirken de kısacık şort ve crop giyip zile basıyor, sonra da 'Ay kocan evde miydi?' gibi tuhaf hareketler yapıyordu."

"KOCAN EVDEYSE BANA YOLLAR MISIN?"

Bir gün komşusunun tekrar zile basarak akıllara durgunluk veren bir talepte bulunduğunu söyleyen genç kadın, olay anını şu sözlerle ifade etti: "Yine zile bastı ve 'Kocan evdeyse bana bir yollayabilir misin? Menemen yaptım da kavanozların kapağını sıkamadım, eşin bizim eve gelip sıksın' dedi. Ben de hiç tereddüt etmeden 'Eşim müsait değil, sen kavanozları bize getir evde biz sıkalım' dedim. Hâlâ düşündükçe 'Boşuna mı kıskançlık yaptım?' diyorum ama hareketleri gerçekten çok tuhaftı."