Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla - Son Dakika
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Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla

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Yan komşusunun eşine karşı sergilediği tuhaf hareketleri anlatan evli kadın, komşusunun "Kocanı bize yolla, menemen kavanozunun kapağını sıksın" talebine "Eşim müsait değil, getir bizde sıkalım" yanıtını verdiğini belirtti.

Sosyal medyada bir kullanıcının evliliğinin ilk yıllarında yaşadığı komşuluk ilişkisini anlatması geniş yankı uyandırdı. Yan komşusunun kötü biri olmadığını ancak eşine karşı sıra dışı ve tuhaf hareketler sergilediğini belirten kadın, yaşadığı dikkat çekici olayları sıraladı.

"NE ZAMAN KOCAM GELSE CAMDAYDI"

Eşinin motosikletle eve geldiği anlarda komşusunun her defasında pencereye çıktığını belirten kadın, şunları aktardı: "Eşim motorla geliyordu ve sesi çok çıkıyordu. Geldiğini anlayıp ne zaman cama çıksam, komşum da her zaman camdaydı. Bana bir şey vereceği zaman kocamın evde olduğu saatleri seçiyordu. Gelirken de kısacık şort ve crop giyip zile basıyor, sonra da 'Ay kocan evde miydi?' gibi tuhaf hareketler yapıyordu."   

"KOCAN EVDEYSE BANA YOLLAR MISIN?"

Bir gün komşusunun tekrar zile basarak akıllara durgunluk veren bir talepte bulunduğunu söyleyen genç kadın, olay anını şu sözlerle ifade etti: "Yine zile bastı ve 'Kocan evdeyse bana bir yollayabilir misin? Menemen yaptım da kavanozların kapağını sıkamadım, eşin bizim eve gelip sıksın' dedi. Ben de hiç tereddüt etmeden 'Eşim müsait değil, sen kavanozları bize getir evde biz sıkalım' dedim. Hâlâ düşündükçe 'Boşuna mı kıskançlık yaptım?' diyorum ama hareketleri gerçekten çok tuhaftı."  

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    Yorumlar (7)

  • KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    ne varki bunda grup çalışması yapacaklar belliki, beraber kavanoz kapağı sıkacaklar, komşuya yardım ince ve güzel bir davranıştır :) 1 2 Yanıtla
    Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    senin için normal olabilir ama dinen ve ahlaken yanlış. nefisin terbiyesi önemli 1 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Aynı Eko gibi kadını Silivri'ye gönderin:) Ama dilo duymasın gerçi biliyor zaten ;)) 0 0
  • Yunus Türkay Yunus Türkay:
    Senin bu videoyu çekmen de başlı başına fiyaskoo boş insanlarsınız 1 1 Yanıtla
  • Oflu Hakan Oflu Hakan:
    kocan öğrendi artık ata gazı vermeye gider oraya 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Kurt Mustafa Kurt:
    Ahlak yoksunu reziller 1 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Hep komşu kadınlarına değil, komşu erkeklerine de çok dikkat etmeli?? 0 0 Yanıtla
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