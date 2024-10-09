Komşusunu Keserle Öldüren Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
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Komşusunu Keserle Öldüren Sanığa Ağır Ceza

Kayseri'de komşusunu keserle öldüren sanık, yeniden yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

09.10.2024 17:20
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Kayseri'de komşusu olan kadını başına keserle vurarak öldüren sanık, istinafın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada da ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapse çaptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktul H.S'nin (51) müşteki oğlu M.S. ve sanık avukatı hazır bulundu. Sanık İ.K. (45) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun mahkemeye geldiğini belirtti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ve "konutta silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.K. savunmasında, maktulü öldürmek istemediğini öne sürerek, "Öldürmek istesem evden silah, bıçak alıp giderdim. Yüzüme tükürdü, ağır hakaretlerde bulundu. Uyardım. Zaten psikolojim bozuktu. Böyle olmasını istemezdim. Bir anlık sinirle oldu. Yağma suçunu kabul etmiyorum. Maktulün bileziklerini alsam hepsini alırdım. 1'ini alıp 4'ünü bırakmazdım. Jandarma evimi aradı, bulunmadı. Olay nedeniyle pişmanım." diye konuştu.

Müşteki M.S. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İ.K'ye, önceki yargılamada verilen ceza olan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan ise 10 yıl 6 ay hapis verdi.

Olay

Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evinde 13 Kasım 2023'te H.S'nin öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili İl jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan İ.K. tutuklanmıştı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konutta silahla yağma" suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanığın avukatının karara itirazı üzerine dosyaya bakan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirten savunmasına karşın yerel mahkemenin bu yönde bir rapor talep etmediğini gerekçe göstererek, kararı bozmuştu.

Kaynak: AA

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