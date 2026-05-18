Komşusunu Vuran Adam Tutuklandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde tartıştığı komşusu Çelem Aksu (85) tarafından av tüfeğiyle vurulan Mehmet Ali Kılınç (87), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Tetirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hem komşu hem de akraba olan Çelem Aksu ile Mehmet Ali Kılınç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mehmet Ali Kılınç evden çıktığı sırada komşusu Çelem Aksu, evinin penceresinden av tüfeğiyle Kılınç'a ateş açtı. Vücudunun değişik yerlerine saçmaların isabet ettiği Kılınç, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kılınç, sağlık görevlileri tarafından Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ali Kılınç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Kılınç'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Çelem Aksu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.