Komşusunun Altınlarını Çalan Kadın Gözaltına Alındı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde komşusunun evine, yaptırdığı yedek anahtarla girerek 1 milyon 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan N.G. (26) gözaltına alındı. N.G.'nin hırsızlığın ardından yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil satın aldığı belirlendi.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan Enes B. (33) ve eşi Özge B.'nin (33), 5 Ağustos günü, evlerindeki 1 milyon 700 bin lira değerinde pırlanta ve altın ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G. isimli kadın olduğunu belirledi. Şüphelinin, ev anahtarının yedeğini anahtarcıda kopyalattığı, bu yöntemle içeri girdiği ve altınları aldığı belirlendi. N.G.'nin evinde yapılan aramada, çalınan ziynet eşyalarının küçük bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan altınları bozdurarak yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sıfır kilometre otomobil aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan N.G., emniyete götürüldü.