Konak Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluşarak Sorunları Dinledi - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluşarak Sorunları Dinledi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kadifekale'de 17 muhtar ile bir araya gelerek mahalle sorunlarını dinledi. Başkan Mutlu, taleplerin değerlendirileceğine ve çözüm için çalışmaların başlatılacağına vurgu yaptı.

08.10.2024 19:06
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(İZMİR) - Kadifekale'de gerçekleşen bölgesel buluşmada 17 muhtarın mahalleleriyle ilgili sorunlarını dinleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini ve çözüm için gerekli çalışmaların başlatılacağını vurguladı.

Konak'ta yaşayan vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla mahalleleri adım adım gezen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bir yandan muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Kadifekale'de gerçekleşen bölgesel buluşmada 17 mahalle muhtarının isteklerini dinleyen Başkan Mutlu'ya, meclis üyeleri ve belediye bürokratları da eşlik etti. Muhtarların kentsel dönüşüm, temizlik, altyapı, çevre düzenlemesi, yeşil alan, park ve taziye evi konularındaki sorularını yanıtlayan Başkan Mutlu, taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini ve çözüm için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Başkan Mutlu, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı. Buluşmaya bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir kısmı da katıldı.

"Sizi dinleyip notlarımızı alacağız"

Mahallelerin sorunlarını dinlemek amacıyla muhtarlarla daha sık bir araya geleceklerini belirten Başkan Mutlu, "Bölgemizin meclis üyeleri, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikteyiz. Mimar arkadaşım Can Çinici de bugün aramızda. Kendisi deprem sonrasında Hatay'ın dönüşüm projesinde yer alan mimarlardan. Hem bölgeyi görsün hem de oradaki deneyimlerini bizimle paylaşsın istedik. Bugün söz sizde... Biz sizi dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız, yanıtlarımızı vereceğiz. Bundan sonra da meclis üyelerimizle birlikte daha sık sizlerle birlikte bir araya geleceğiz" dedi.

Temizlik filosu için yeni araçlar yolda

İlçe sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek için temizlik filosunun yakın zamanda gelecek yeni araçlarla güçleneceğini dile getiren Başkan Mutlu, "Meclis üyelerimizle birlikte el ele verip her şeyi hızlandıracağız. Mesela temizlik konusunda yeni araçlarımız yolda. Bir aksilik olmazsa, yeni çöp konteynırlarımızla birlikte sorun çözülecek. Bundan sonra pek çok sıkıntıyı aşacağız. Bir temizlik kampanyası hazırladık. Ama temizlik kampanyasına çıkmak için yeni araçlarımızın ve konteynırlarımızın gelmesini bekliyoruz. Biz bir adım atmış olalım ki sonra vatandaşa dönüp sıra sizde diyelim. Araçlar ve konteynırlar geldikten sonra kampanyayı başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Halk buluşması düzenleyeceğiz"

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Mutlu, "Geçen hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile görüştüm. Büyükşehir'in ilçemizde üstlendiği kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili halk toplantıları istedim. Önümüzdeki günlerde buralara gelip onlarda olan dönüşümü anlatacaklar. Konak'ın dönüşüm bekleyen alanlarıyla ilgili planlar zaten hazır ama parselasyon planları yoktu. Şimdi biz hızlıca onları da hazırlıyoruz. Artık bir şeylerin hızlıca bittiğini görmek istiyoruz Yakın zamanda süreç hakkında vatandaşlara bilgi vermek için bir halk buluşması düzenleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluşarak Sorunları Dinledi - Son Dakika

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