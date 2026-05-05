Konak Belediye Başkanı Mutlu: "Geri Adım Atmıyorum, Mücadeleye Devam Edeceğim"

05.05.2026 11:01  Güncelleme: 11:42
(İZMİR) - Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı birinci birleşiminde konuşan Başkan Mutlu, "Nasıl çalıştığımızı, bu kentin planlama süreçlerinde nasıl dürüstlükten, şeffaflıktan, adaletten yana olduğumuzu biliyorsunuz. Yalanla, dolanla, anlatırken bile zul bulduğum şeylerle mücadele ediyorum. Ben geri adım atmıyorum, mücadeleye devam edeceğim. Ben abdestimden eminim" dedi.

Konak Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu idaresinde yapıldı. Oturumda, önergelerin yanı sıra son dönemde ortaya atılan iddialar da gündeme geldi.

Mutlu, kamuoyuna önceki gün duyurduğu açıklamasını hatırlatarak, sözlerinin arkasında olduğunu, şeffaflık, dürüstlük ve adaletten ödün veremeyeceğini bir kez daha vurguladı. Başkan Mutlu, kadın siyasetçilerin geçmişte de benzer tehdit ve şantajlarla korkutulmaya çalışıldığını ancak hemcinslerinden de aldığı güçle mücadeleye yılmadan devam edeceğini açıkladı.

"Dürüstlükten, şeffaflıktan, adaletten yana olduğumuzu biliyorsunuz"

Başkan Mutlu, ranta karşı dürüstlük ve şeffaflıktan ödün vermeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Ben, bir kadın siyasetçiyim. Kadın siyasetçileri, geçmişte, bu yöntemlerle korkutmaya; şantajla, tehditle sindirmeye alışmış olabilirler. Ama ben, pek çok hemcinsimin bana günlerdir söylediği 'Yanındayız' mesajlarında olduğu gibi bu anlayışla mücadele edeceğim. Teveccühünüz için teşekkür ederim. Nasıl çalıştığımızı, bu kentin planlama süreçlerinde nasıl dürüstlükten, şeffaflıktan, adaletten yana olduğumuzu biliyorsunuz. Ben, ömrümü Mimarlar Odası'nda geçirdim. Parsel bazında imar planı rantlarına karşı bu kentin kent suçları haritasını yaptım. Yalanla, dolanla, anlatırken bile zul bulduğum şeylerle mücadele ediyorum."

"Ben abdestimden eminim"

Mutlu, ailesine kadar sirayet eden iftiralar karşısında yılmayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz, kadın olarak buralara kolay gelmedik. Burada kadın siyasetçiler var. Kadınla uğraşıyorsunuz, kocasından ne istiyorsunuz? Ben böyle şey görmedim. Benim eşim Mimarlar Odası gibi saygın bir kurumda, on iki yıl boyunca genel sekreterlik yapan, Türkiye'de oldukça tanınan, bilinen birisi. Ona kadar varan iftiralar var. Süreç zor ama ben geri adım atmıyorum. Ben mücadeleye devam edeceğim. Ben abdestimden eminim."

Konak'tan kadına karşı şiddete karşı oybirliği

Konak Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumunda bir kez daha kadına yönelik şiddete karşı oy birliğiyle karar alındı. Konak'ta kadın cinayetlerine kurban giden kadınların ailelerine, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu yürütücülüğünde, Kadın Danışma Merkezlerimizle birlikte destek verilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması oybirliğiyle uygun bulundu.

Konak Meclisi'nden Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesine destek

Öte yandan Konak Belediye Meclisi, eşitlik için de oy birliğini bozmadı. Konak Belediyesi ile REDI International (Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi Derneği) arasında yürütülmesi planlanan, Avrupa Birliği finansal desteği ve REDI International liderliğinde yürütülen "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında işbirliği sözleşmesi imzalanması da oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA

