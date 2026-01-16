Konak Belediye Başkanı Mutlu: "Her Yaştan Komşumuzun Mutluluğunu Gözetiyoruz"

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Ziya Zişan Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Mutlu, "Biz kentimizde, her yaştan Konaklı komşumuzun mutluluğunu gözetiyoruz; istiyoruz ki 'adil kent, eşit yurttaşlık' sözümüz kentimizi kapsasın, büyütsün. Bu zaten sosyal ve katılımcı yerel yönetim anlayışımızın en temel ilkesi" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ziya Zişan Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin üyeleriyle bir araya geldi. 60 yaş üstü Konaklıların sağlıklı yaş almalarına olanak tanıyan merkezde bayram havası yaşatan ziyarette Başkan Mutlu, hobi kursu sınıflarını ve atölyeleri tek tek gezerek, üyelerle sohbet etti; taleplerini yüz yüze dinleyerek merkezin geliştirilmesi için gelen önerileri birinci ağızdan aldı. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan merkezin, pek çok hayata dokunduğunu ifade eden Başkan Mutlu, her yaştan Konaklının kendisini iyi hissettiği, mutlu olduğu ve bu kentte yaşamaktan keyif aldığı bir Konak oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Mutlu: Her yaştan Konaklı komşumuzun mutluluğunu gözetiyoruz

Ziya Zişan Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin, ileri yaşlarını süren Konaklıların neler düşündüğü, nasıl hissettiği ve beklentilerinin neler olduğu konusunda önemli bir veri sunduğunu dile getiren Başkan Mutlu, merkez üyeleriyle yaptığı sohbette şu ifadelere yer verdi: "İnsanın artık çalışmayıp kendine zaman ayırdığı dönemde sosyalleşmek çok kıymetli. Merkezimiz bu açıdan önemli bir eksiği tamamlıyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bir yaştan sonra eve kapanmak, sosyal hayattan uzaklaşmak, günlük rutinlerin eksilmesi zaten zor olan hayat şartlarını daha da zorlu hale getiriyor. Biz kentimizde, her yaştan Konaklı komşumuzun mutluluğunu gözetiyoruz; istiyoruz ki 'adil kent, eşit yurttaşlık' sözümüz kentimizi kapsasın, büyütsün."

"Antidepresanları bıraktım, yaşamım kolaylaştı"

Üyelerden Hatice Erdoğan, merkezin yaşamını nasıl değiştirdiğini şu sözlerle anlattı: "Eşimi kaybettiğim yıl karşılaştım burasıyla. Çok iyi geldi bana. Antidepresanları bıraktım, yaşamım kolaylaştı. Burada kurslara geliyorum ve kendimi hayatın daha içinde hissediyorum. Başkanımızın burada bizlere sahip çıkması çok güzel."

"Hayatımızda çok şey değiştirdi"

Akıllı Telefon Kullanımı kursuna katılarak kendisini geliştiren Suat Ertaş da kurs sayesinde kimseye muhtaç olmadan kendi işini kendisinin yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hocamız hepimizle tek tek ilgileniyor, çok memnunuz. Kurs hayatımızda çok şey değiştirdi. En azından sağa sola sormadan, kendi işimizi kendimiz yapabiliyoruz" dedi.

"Kahveye gitmekten kurtuldum"

Mevlüd Asan ise, "Bu merkez sayesinde kahveye gitmekten kurtuldum. Buraya başladığımdan beri kahveye gitmiyorum. Bilgisayar ve Akıllı Telefon Kullanımı kursuna gidiyorum" sözleriyle merkezin hayatında yarattığı gelişime dikkat çekti.

Bu merkezde hayat var

İleri yaştaki Konaklıları hayatın her alanında var olmaya davet eden merkez, Alzheimer 1. evre dahil olmak üzere 60 yaş ve üstü sağlıklı ve öz bakımını yerine getirebilen Konaklılara hobi kursları, çeşitli atölyeler ve psikolojik danışmanlık olmak üzere 23 ayrı branşta hizmet veriyor. Konak Halk Eğitim Merkeziyle işbirliği yapılarak açılan kurslarda merkezden yararlanan Konaklıların talepleri dikkate alınıyor. Kurs ve atölyelerin yanı sıra merkezde, düzenli aralıklarla, üyelere yönelik sağlık taramaları, menopoz, andropoz, osteoporoz, meme kanseri, beslenme gibi sağlık ve yaşamla ilgili konularda eğitim veriliyor. Üyeler için aynı zamanda doğa yürüyüşü, yoga, çeşitli atölye çalışmaları, sergi ve müze gezileri gibi aktif bir sosyal yaşam sağlayan etkinlikler de düzenleniyor. Tezhip, Çini, Latin Dansları, Halk Oyunları, Bilgisayar, Akıllı Telefon Kullanımı, Yağlı Boya Resim, Sulu Boya Resim, Fotoğrafçılık, İşaret Dili, Örgü, Yazarlık, Makrome Çanta Yapımı, Kösele Deri Çanta Yapımı, Diksiyon Güzel Konuşma, Satranç, İngilizce, İngilizce Konuşma, Ev Aksesuarları Yapımı, Heykel, Kilim Dokuma, Yoga kursları ve psikolojik danışmanlık hizmetiyle fark yaratan merkezde örgü kursuna katılanların atkı, bere, çanta, kazak, eldiven gibi üretimleri ise her ay düzenli olarak iki kez Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki köy okullarına armağan olarak gönderiliyor.

Ulaşım kolay, kayıt kolay

Merkeze, 60 yaş üstü, kendi öz bakımını yerine getirebilen tüm Konaklılar başvuru yapabiliyor. Emeklilik günlerini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen, 60'lı yaşlardan itibaren hayatını daha kaliteli ve sosyal yaşamak isteyen Konaklılar, (0232) 445 43 20 numaralı telefondan merkeze ulaşıp detaylı bilgi alabiliyor. Halil Rıfat Paşa Caddesi No: 380'de hizmet veren merkeze ESHOT 21 No'lu otobüs hattıyla kolayca ulaşılabiliyor.