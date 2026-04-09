Konak Belediye Meclisi 2025 Faaliyet Raporunu Kabul Etti, Başkan Mutlu Zorlu Yılı Özetledi
Konak Belediye Meclisi 2025 Faaliyet Raporunu Kabul Etti, Başkan Mutlu Zorlu Yılı Özetledi

09.04.2026 22:59
Konak Belediye Meclisi, 2025 yılına ait faaliyet raporunu değerlendirerek oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, zorlu bir yıl geçirdiklerini, sosyal projeleri bütçe harcamadan hayata geçirdiklerini ve birçok yeni projeyi müjdeledi.

Konak Belediye Meclisi, nisan ayı ikinci olağan birleşiminde 2025 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu'nu değerlendirerek oy çokluğuyla kabul etti. Toplantıda Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis üyelerinin eleştiri ve önerilerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, 2025'in zorlu bir yıl olduğunu belirterek, gelir ve gider dengesini koruyarak tasarruflu bir yönetim sergilediklerini ifade etti. Personel maaşlarını öncelikli tutarken, sosyal belediyecilikten geri adım atmadıklarını, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak gönüllülükle hizmetleri sürdürdüklerini vurguladı.

Başkan Mutlu, 2025'te gönüllülük ve dayanışmayla başarı hikayeleri yazdıklarını, iftar ve gıda kartı dağıtımı gibi sosyal projeleri bütçe harcamadan gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca, 2026'da açılacak parklar, padel kortları ve Hamdi Dalan Sabun Müzesi gibi projeleri müjdeledi. Zorlu bütçe koşullarına rağmen 13 çöp kamyonu eklediklerini, Büyükşehir Belediyesi'yle anlaşmalar yaparak ağaç dikimini sürdürdüklerini belirtti.

Kentsel dönüşümde bütçe kullanmadan, personel gücüyle ilerlediklerini, metruk bina yıkımlarının devam ettiğini ve nüfus azalmasının bu yıkımlardan kaynaklandığını açıkladı. Altyapı çalışmalarının yoğun olduğunu, 2026'da asfalt atağı yaşanacağını ve İzmirGaz'la doğal gaz faaliyetlerini başlattıklarını söyledi. Personel denetim sistemi kurarak iş disiplinini artırdıklarını da ekledi.

CHP Grubu Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, raporun değerlendirilmesinde gider bütçesi gerçekleşme oranının yüzde 58,56, gelir bütçesinin ise yüzde 60,16 olduğunu belirterek, başarılı ve sürdürülebilir bir yıl geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, mecliste Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2026 Yılı Ücret Tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Mutlu, bu düzenlemeyle indirim yapıldığını, adil ve gerçekçi bir ücretlendirme amaçlandığını açıkladı.

