Konak Belediyesi, Deprem Anma Etkinliğinde Hazırlıklarını Sergiledi

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(İZMİR)- 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerdeki yerini alan Konak Belediyesi, arama kurtarma faaliyetlerinde çalışacak ekip ve ekipmanını tanıttı. Konak Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Konak Afet Merkezi (KAM) ve Arama Kurtarma Timi, belediyenin standında ziyaretçilerini ağırladı.

Konak Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programı kapsamında Konak Meydanı'nda kurulan stantlarda yerini aldı. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliğe Konak Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü, Konak Afet Merkezi (KAM) ve Arama Kurtarma Timi olarak tam kadro katıldı. Arama kurtarma ekibi ve yeni ekipmanıyla hazır olan Konak Belediyesi standını İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Vali Elban, standı ziyaretinde Konak'ın şehrin merkezi olduğuna, bu sebeple arama kurtarmada herkesten önde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Mutlu: Yeni acıların yaşanmaması en büyük dileğimiz

6 Şubat anma etkinlikleri dolayısıyla deprem bölgesinde olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'deki anma etkinliklerinin büyük önem taşıdığını ve farkındalığı artırdığını belirtti. Başkan Mutlu, "Ülke olarak yüreğimiz çok yandı. Yeni acıların yaşanmaması en büyük dileğimiz. Biz Konak Belediyesi olarak, afetlere karşı hazırlıklarımızı günden güne daha da hızlanarak, en yeni ekipmanla, eğitimli ekibimizle sürdürüyoruz. Afet öncesi riskleri azaltmakta kentsel dönüşüm ve tüm diğer unsurların önemini bilmekle beraber olası afetlerde hızlı ve organize bir şekilde çalışacak ekiplerimizi de hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öncelikli amaç afet öncesi riskleri azaltmak

6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenlerin anıldığı, yaşanan acıların bir kez daha hatırlandığı etkinliklerde afetlere hazırlıklı olmanın önemi de bir kez daha vurgulandı. Standı ziyaret edenlere, Konak Belediyesi'nin Arama Kurtarma Timi, afet merkezi ve olası afetlerde kullanılacak ekipmanı Konak Belediyesi Afet İşleri Müdürü Şebnem Firdevs Karakaya anlattı. Karakaya, "Konak Belediyesi Arama Kurtarma ekibi olarak 6 Şubat Anma etkinliklerine katılım sağlıyoruz. 6 Şubat'ın acısı hiç eksilmedi. Ama yeni acılar olmasın istiyoruz. Bu yüzden Konak Belediyesi olarak başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun büyük desteğiyle biz, afetlere hazırlanıyoruz. Öncelikle, amacımız afetler yaşanmadan önce riskleri azaltmak. Fakat afetler meydana geldiğinde de en etkin ve en acil şekilde müdahale etmek için ekibimiz ve ekipmanımızla afetlere hazırlanıyoruz" diye konuştu.