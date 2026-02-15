Konak Gençlik Merkezi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
Konak Gençlik Merkezi'ne Yoğun İlgi

15.02.2026 12:28  Güncelleme: 14:18
Konak Belediyesi’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi binasında hizmet veren Gençlik Merkezi yoğun ilgi görüyor. Merkez, kütüphaneden oyun alanlarına, atölye çalışmalarından seminer alanlarına gençlerin kendilerini geliştirmelerine yönelik imkan tanırken, ücretsiz çay ve kahve ikramıyla da gençlerden tam not alıyor.

Konak Belediyesi'nin genç oluşumu Konak Gençlik Merkezi, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin 4. ve 5. katında faaliyetlerine devam ediyor. İlçeli gençlerin uğrak noktası olan mekanda gençler hem çalışma hem sosyalleşme imkanı buluyor.

Monkseko'nun grafiti çalışmalarıyla görsel bir şölen sunan merkezin bir katı atölye ve seminer alanlarından oluşuyor. 5. katta konumlanan bu özel mekan, içinde yer alan kütüphanesiyle gençlere sessiz bir ders çalışma ortamı sunuyor. Gençler bu alanda çeşitli atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Proje ve fikirlerini sadece kendileri ayrılmış bu alanda geliştiren gençlere çay ve kahve servisi de ücretsiz yapılıyor. Konaklı gençler, çalışmalarının ardından ders ve günlük yaşamın getirdiği stresi, 4. katta yer alan sosyalleşme ve oyun alanında atıyor. Masaüstü ve dijital oyunlar üzerinden turnuvalar düzenleyen gençler, yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşme fırsatı buluyor.

Gençlere önemli bir alan açan Konak Gençlik Merkezi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin 4 ve 5. katlarında, her gün 10.30 ile 22.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Gençlerin yeni mekanı

Yüksek lisans çalışmalarını merkezde gerçekleştiren öğrenciler, özellikle ücretsiz çay kahve ikramının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Dışarıdaki mekanlarda kahve içerken ders çalışmanın bütçelerini sarstığını dile getiren gençler, "Burada çok güzel bir gençlik merkezi kurmuşlar. 5. katta ders çalışıyoruz, 4. kattaki aktivitelerle stres atıyoruz. Ücretsiz kahve en sevdiğimiz özelliklerinden. Nilüfer Başkan'ımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

