Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği 18. kez düzenleniyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği 18. kez düzenleniyor

Konak Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Halk Oyunları Şenliği, bu yıl 18. kez izleyiciyle buluşacak. 10 yöreden, 14 ekip ve 450 dansçının yer alacağı etkinlik Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

06.06.2024 11:42  Güncelleme: 12:50
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Konak Belediyesi'nin geleneksel hale gelen ve her yıl yüzlerce halk dansçısının performans sergilediği Halk Oyunları Şenliği, bu yıl 18. kez 'merhaba' diyecek.

Konak Belediyesi'nin gelenekselleşen Halk Oyunları Şenliği bu yıl 18. kez izleyiciyle buluşuyor. Birbirinden yetenekli halk dansçılarının sahne alacağı etkinlikte 10 yöreden, 14 ekip ve 450 dansçı yer alacak. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek şenlik 9 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Şenliğe davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Anadolu'nun her köşesinden ezgileri ve halk danslarını Konak'ta buluşturan Halk Oyunları Şenliği'ne tüm İzmirlileri davet ederek, "Belediyemizin herkesi birleştiren, hiçbir ayrım olmaksızın herkesi bir araya getiren köklü etkinliklerinden Halk Oyunları Şenliğimize Konaklı komşularımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği 18. kez düzenleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konak Belediyesi Halk Oyunları Şenliği 18. kez düzenleniyor - Son Dakika
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