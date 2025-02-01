Konak Belediyesi Havra Sokağı İçin Esnafla Bir Araya Geldi

Güncel

(İZMİR) - Havra Sokağı esnafıyla bir araya gelen Konak Belediye Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gıda Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şubesi ile yapılan protokol kapsamında sokağa ilişkin hazırlanan raporu esnafla paylaştı. Esnafın görüş, öneri ve taleplerinin alındığı toplantıda Başkan Mutlu, "Çok daha nezih, herkesin gelmek için can attığı, aynı zamanda hijyenik bir Havra Sokağı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan Çınarlı Mutlu, teknik bürokratlarıyla Kemeraltı'nın en işlek sokakları arasında başı çeken Havra Sokağı'nda sorun oluşturan koku, temizlik, işgaliye konularını konuşmak üzere sokak esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Gökhan Kutlu ve yakın zamanda Konak Belediyesi'yle teknik iş birliği protokolüne imza atan GMO İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım da katılarak soruları yanıtladı.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de esnafı temsilen toplantıyı izleyenler arasında yer aldı. Havra Sokağı esnafının, sorunlarını birinci elden dile getirme fırsatı bulduğu toplantıda, koku şikayeti başta olmak üzere sokağın mevcut sorunlarına yönelik Konak Belediyesi'nin Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle hazırladığı broşür dağıtıldı.

Başkan Mutlu, bilimden destek alarak ve hep birlikte el ele vererek daha iyi bir Havra Sokağı oluşturmak istediklerini belirterek, "Sizden istediğimiz, hazırladığımız broşürdeki koşullara uymaya başlamanız. Bu koşulları uygularken biz size yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.

Gıda Mühendisleri Odası rapor hazırladı

Mutlu, turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Havra Sokağı'nı birkaç dakika görmekle burada yaşamak arasında fark olduğunu, ömrünü burada geçiren esnafın ve sokak müşterilerinin daha iyi bir Havra Sokağı'na kavuşması için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Mutlu, bunun için Gıda Mühendisleri Odası'nın da destek verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz bilimden yana hareket ederek yol alıyoruz. Gıda Mühendisleri Odası bizim için bilimsel bir rapor hazırladı. Bu rapora göre buradaki satışı, bu şartlarda sürdüremeyeceğimiz ortaya çıktı. Bu satış şeklini düzelttiğimizde ne koku problemimiz kalacak, ne kılçıkların kanal tıkama problemi kalacak. Gıda Mühendisleri Odasıyla protokolümüz var. Gönüllü olarak bizim yanımızdalar. Yapı ruhsatımızda da gıda mühendisleri yer alacak."

GMO'nun raporu doğrultusunda hazırlanan broşürdeki maddelerin Havra Sokağı'nda uygulanmasıyla büyük bir fark yaratılacağına dikkati çeken Başkan Mutlu, şöyle devam etti:

"Koşulları uygularken biz size yardıma hazırız"

"Sizden istediğimiz, hazırladığımız broşürdeki koşullara uymaya başlamanız. Bu koşulları uygularken biz size yardıma hazırız. Emin olun hiç kimsenin maddi kaybı da olmayacak. Aksine kazancı olacak. Çok daha nezih, herkesin gelmek için can attığı, aynı zamanda hijyenik bir Havra Sokağı hedefliyoruz."

Kendisinin de yıllardır Havra Sokağı'nda alışveriş yaptığını aktaran Başkan Mutlu, sadece başkan olarak değil Konak'ta yaşayan bir komşuları olarak da Havra Sokağı'nın çok daha iyi bir noktada olmasını istediğini belirtti. Bunun için Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası'nın bir araya gelerek esnafla omuz omuza olduğunu söyleyen Başkan Mutlu, şöyle tamamladı:

"Büyükşehir desteği hep bizimle"

"Ben, hepinizin bildiği gibi, Havra Sokağı'ndan çok uzun yıllardır alışveriş yapan, çok eski bir müşterisiyim. Ben dışarıdan gelmedim, Konak'ta yaşıyorum. O yüzden gelin hep birlikte, el ele, 2025 yılında bilimden, akıldan yana bir destek de alarak iyi bir Havra Sokağı yapalım. Büyükşehir desteği zaten hep bizimle. Kemeraltı'ndaki her çalışma Büyükşehir ve Konak el ele verirse olur, anca böyle güzelleşir. Havra Sokağı'ndan başladığımız Kemeraltı yolculuğumuzda inanıyorum ki önümüzdeki dört yılda çok güzel şeyler yapacağız."