Konak Belediyesi \'Hoş Geldin Bebek\' Projesiyle Yenidoğanlara Destek

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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yenidoğan Konaklıların ilk günden itibaren yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Mutlu, "Onlar bizim en minik Konaklı komşularımız. Sağlıkla büyüdükleri, doğdukları andan itibaren tüm akranlarıyla eşit fırsatlardan yararlanabildikleri bir kent hayal ediyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz" dedi.

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle hayata gözlerini Konak'ta açan bebeklere 'Hoş Geldin Bebek' çantaları ulaştırılıyor. Yapılan başvuruların değerlendirilmesiyle belirlenen ihtiyaçlı aileler, doğumun ardından ziyaret edilerek içinde bebek bezinden şampuana, alt açma örtüsünden biberona, bebeğin ilk günlerinde kullanılacak malzeme ve giysilerin yer aldığı çanta armağan ediliyor.

"Bizim en minik Konaklı komşularımız"

'Hoş Geldin Bebek' uygulamasının oldukça ilgi gördüğünü ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Onlar bizim en minik Konaklı komşularımız. Sağlıkla büyüdükleri, doğdukları andan itibaren tüm akranlarıyla eşit fırsatlardan yararlanabildikleri bir kent hayal ediyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Hazırladığımız çantalarla hem minik komşularımıza ilk hediyelerini veriyor hem de ailelerin sevincine ortak oluyoruz. Projemizden faydalanmak isteyenler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuruda bulunabilir" ifadelerini kullandı.