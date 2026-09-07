Konak Belediyesi metruk yapılarla mücadelede 384 binayı yıkarak kent estetiğini koruyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi metruk yapılarla mücadelede 384 binayı yıkarak kent estetiğini koruyor

Konak Belediyesi metruk yapılarla mücadelede 384 binayı yıkarak kent estetiğini koruyor
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Konak Belediyesi, ilçe genelinde güvenlik tehdidi oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Son olarak Yenidoğan Mahallesi'nde yıkılan binayla birlikte, Nisan 2024'ten bu yana yıkılan metruk yapı sayısı 384'e ulaştı. Başkan Mutlu, tehlikeli yapılar tamamen ortadan kaldırılana kadar çalışmaların süreceğini belirtti.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, ilçe genelinde güvenlik tehdidi oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk yapıların yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Mutlu, göreve geldikleri günden bu yana 384 yapıyı yıktıklarını belirtti.

Konak Belediyesi, ilçe genelinde güvenlik tehdidi oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımını kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler son olarak Yenidoğan Mahallesinde yer alan ve bölge sakinlerinin güvenliğini tehdit eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Son yıkımla birlikte 2024 yılı nisan ayından bu yana yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı 384 oldu.

"YIKIM ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

İlçenin farklı mahallelerinde sürdürülen yıkımlarla, olası tehlikelerin önüne geçildiğini ve kent dokusunun daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağladıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 384 metruk yapıyı yıkarak mahallelerimizi nefes alabilir hale getirdik. İlçemizin estetiğini bozan ve güvenlik riski taşıyan yapıları tamamen ortadan kaldırana kadar çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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