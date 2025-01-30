Konak Belediyesi'nden 100. Yıl Anı Evi Açıklaması

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Konak ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri tarafından 100. Yıl Anı Evi olarak düzenlenen konağın yeni dönemde kreşe dönüştürüleceği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirerek, "Ocak ayı içerisinde devir teslimi tarafımıza gerçekleşen ve tarihe tanıklık eden bu değerli yapı, aslına uygun olarak kullanılmaya devam edecek ve fonksiyonunda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Konak Belediyesi, 100. Yıl Anı Evi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından 09.09.2024 tarihli Meclis kararıyla Belediyemize 25 yıllığına tahsis edilen "Kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi"nin (Yemişçizade Konağı) kreş olarak kullanılacağı yönündeki bazı internet sitelerinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ocak ayı içerisinde devir teslimi tarafımıza gerçekleşen ve tarihe tanıklık eden bu değerli yapı, aslına uygun olarak kullanılmaya devam edecek ve fonksiyonunda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı anısına kente kazandırılan Anı Evi'ndeki geçici sergi süreci bitmiş, ayrıca Kurtuluş Savaşı döneminden günümüze kalan şartlı bağış kapsamındaki bazı belge ve objeler belediyemize yapılan tahsisin ardından bağışçılar tarafından geri alınmıştır.

Milli Mücadele dönemi ruhunu yansıtan mevcut değerli eserlerle Anı Evimiz, ziyaretçilerini hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ağırlamaya devam etmektedir.

Ayrıca önümüzdeki süreçte bu değerli anı mekanını, düzenleyeceğimiz tarih söyleşileri, kuruluşa ve kurtuluşa dair farklı sergiler ve özellikle de çocuklara yönelik tarihimiz hakkında bilinçlendirici atölyelerle daha da değerli hale getirmek için çalışmalarımız başlamıştır.

Konak Belediyesi olarak şehrimizin tarihi değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimizin geçmişine sahip çıkmak ve değer katmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz."