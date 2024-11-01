Konak Belediyesi'nden 380 Yeni Çöp Konteyneri

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, ilçeye 380 adet yeni çöp konteyneri kazandırdı. Yeni çöp konteynerleri ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, eskiyen konteynerler de yenilenerek tekrar kullanıma hazırlanıyor.

Konak Belediyesi, ilçeye 380 adet yeni çöp konteyneri kazandırdı. Kullanım kolaylığı sağlayan 660 litrelik konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmeye başlandı. Vatandaşlar bir kısmı temassız çöp atma imkanı da sunan konteynerlere elle dokunmadan pedala basarak çöpünü atabiliyor.

Eski konteynerler yenileniyor

Üç vardiya çalışarak her gün toplamda 600 ton evsel atık toplayan Konak Belediyesi, satın alınan yeni çöp konteynerlerini dağıtmaya devam ederken eskiyen metal ve plastik konteynerleri de yenileyerek kullanıma sunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yıpranmış olan konteynerlerin onarım, bakım ve boyama işlemlerini gerçekleştirerek onları yeniden kullanılabilir duruma getiriyor.

"Daha temiz bir Konak için çalışıyoruz"

Yapılan yeni konteyner alımlarının yanı sıra bakım ve tamiri mümkün olan eski konteynerleri de yenileyerek hizmete sunduklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu sayede hem tasarruf sağladıklarını hem de hizmet kalitesini artırdıklarını belirtti. Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana daha temiz bir Konak hedefiyle canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla yeni aldığımız 380 adet çöp konteynerlerini ilçenin ihtiyacı olan yerlerine dağıtmaya başladık. Yakın zamanda filomuza katacağımız yeni çöp kamyonlarımızla birlikte Konaklı komşularımızın sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.