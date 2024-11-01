Konak Belediyesi'nden 380 Yeni Çöp Konteyneri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nden 380 Yeni Çöp Konteyneri

Geniş Video İzle

Konak Belediyesi, ilçeye 380 adet yeni çöp konteyneri kazandırdı. Eski konteynerler yenilenerek tekrar kullanıma sunulurken, yeni konteynerler de ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor.

01.11.2024 17:22  Güncelleme: 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi, ilçeye 380 adet yeni çöp konteyneri kazandırdı. Yeni çöp konteynerleri ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, eskiyen konteynerler de yenilenerek tekrar kullanıma hazırlanıyor.

Konak Belediyesi, ilçeye 380 adet yeni çöp konteyneri kazandırdı. Kullanım kolaylığı sağlayan 660 litrelik konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmeye başlandı. Vatandaşlar bir kısmı temassız çöp atma imkanı da sunan konteynerlere elle dokunmadan pedala basarak çöpünü atabiliyor.

Eski konteynerler yenileniyor

Üç vardiya çalışarak her gün toplamda 600 ton evsel atık toplayan Konak Belediyesi, satın alınan yeni çöp konteynerlerini dağıtmaya devam ederken eskiyen metal ve plastik konteynerleri de yenileyerek kullanıma sunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yıpranmış olan konteynerlerin onarım, bakım ve boyama işlemlerini gerçekleştirerek onları yeniden kullanılabilir duruma getiriyor.

"Daha temiz bir Konak için çalışıyoruz"

Yapılan yeni konteyner alımlarının yanı sıra bakım ve tamiri mümkün olan eski konteynerleri de yenileyerek hizmete sunduklarını ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu sayede hem tasarruf sağladıklarını hem de hizmet kalitesini artırdıklarını belirtti. Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana daha temiz bir Konak hedefiyle canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla yeni aldığımız 380 adet çöp konteynerlerini ilçenin ihtiyacı olan yerlerine dağıtmaya başladık. Yakın zamanda filomuza katacağımız yeni çöp kamyonlarımızla birlikte Konaklı komşularımızın sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Konak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden 380 Yeni Çöp Konteyneri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yenidoğan savcısıyla ilgili dikkat çeken paylaşım: İddialar doğru değil
17:45 Kırmızı kart gören Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:26:10. #1.11#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nden 380 Yeni Çöp Konteyneri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.