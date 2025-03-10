Konak Belediyesi'nden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimleri

Konak Belediyesi, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, farklı yaş gruplarına yönelik afet bilinci ve farkındalık eğitimleri düzenledi. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, toplumsal bilinç yaratmanın önemine vurgu yaparak, dirençli bir kent oluşturma çabalarını ifade etti.

10.03.2025 11:58  Güncelleme: 13:30
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, afetlerle ilgili toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık eğitimleri düzenledi. Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen ve 7'den 70'e farklı yaş gruplarına seslenen eğitimler hakkında konuşan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentleri afetlere dirençli hale getirmek kadar bu konuda toplumsal bilinç yaratmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Konak Belediyesi, Deprem Haftası dolayısıyla 7'den 70'e afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak için ilçenin farklı noktalarında eğitim programları düzenledi. Afet İşleri Müdürü Şebnem Karakaya tarafından verilen farkındalık eğitimleri, Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yanı sıra Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Gültepe Semt Merkezi ve Ballıkuyu Semt Merkezi'nde düzenlendi. Program kapsamında deprem gerçeği, Türkiye ve İzmir'in depremselliği, afet öncesinde ve sonrasında alınabilecek önlemler ve bina güvenliği konularında ayrıntılı bilgi verildi. Konak Belediyesi'nin 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim veren Toros ve Beştepeler'deki Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde de düzenlenen eğitimlerle çocuklara afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği ve güvenli alanlara nasıl geçmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

"Dirençli bir kent yaratmak için çalışıyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentleri afetlere dirençli hale getirmek kadar bu konuda toplumsal bilinç yaratmanın önemli olduğunu vurguladı. Afetlere hazırlığın aklı ve bilimi önceleyen politikalarla sağlanabileceğini vurgulayan Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi olarak biz de bu anlayışla hareket ediyor, daha dirençli bir kent yaratmak için çalışıyoruz. Afet Bilinci Eğitimi'ni de bu doğrultuda 7'den 70'e tüm komşularımızla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika

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