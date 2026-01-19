(İZMİR) - Konak Belediyesi, karne alan çocukların tatillerini eğlenceli ve verimli geçirmesi için ara tatil boyunca bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Konak Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatilini eğlenceli hale getirmek için bir dizi etkinlik hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tatil kapsamında çocuklara yönelik stand-up'tan palyaçoya, tiyatrodan sihirbazlık gösterilerine, birçok ücretsiz etkinlik düzenleyecek.
Etkinlikler kapsamında, "Alp Abi ile Stand Up" gösterisi 19 ve 27 Ocak tarihlerinde çocuklarla buluşacak. 24 Ocak'ta "Clown Sirki", 28 Ocak'ta "The Cabaret-Sihirli Dünya" ve 29 Ocak'ta da "Kukla Tiyatrosu – Prensin Maceraları" sahnede olacak. Etkinlikler, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Toros sosyal Tesisleri, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek.
Etkinlik takviminde şu programlar yer alacak;
19 Ocak 2026
Alp Abi ile Stand Up
Saat: 14.00
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi – Avni Anıl Sahnesi
24 Ocak 2026
Clown Sirki
Saat: 16.00
Yer: Toros Sosyal Tesisleri Nikah Salonu
27 Ocak 2026
Alp Abi ile Stand Up
Saat: 14.00
Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi
28 Ocak 2026
The Cabaret – Sihirli Bir Dünya
Saat: 14.00
Yer: Beştepeler Sosyal Tesisleri
29 Ocak 2026
Kukla Tiyatrosu – Prensin Maceraları
Saat: 14.00
Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi – Avni Anıl Sahnesi
Son Dakika › Güncel › Konak'ta Çocuklara Özel Yarıyıl Programı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?