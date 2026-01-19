Konak'ta Çocuklara Özel Yarıyıl Programı - Son Dakika
Konak'ta Çocuklara Özel Yarıyıl Programı

19.01.2026 10:51  Güncelleme: 11:33
Konak Belediyesi, karne alan çocukların tatilini eğlenceli geçirmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenliyor. 19-29 Ocak tarihleri arasında stand-up, palyaço, tiyatro ve sihirbazlık gösterileri gibi birçok ücretsiz etkinlik çocuklarla buluşacak.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, karne alan çocukların tatillerini eğlenceli ve verimli geçirmesi için ara tatil boyunca bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Konak Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrencilerin yarıyıl tatilini eğlenceli hale getirmek için bir dizi etkinlik hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tatil kapsamında çocuklara yönelik stand-up'tan palyaçoya, tiyatrodan sihirbazlık gösterilerine, birçok ücretsiz etkinlik düzenleyecek.

Etkinlikler kapsamında, "Alp Abi ile Stand Up" gösterisi 19 ve 27 Ocak tarihlerinde çocuklarla buluşacak. 24 Ocak'ta "Clown Sirki", 28 Ocak'ta "The Cabaret-Sihirli Dünya" ve 29 Ocak'ta da "Kukla Tiyatrosu – Prensin Maceraları" sahnede olacak. Etkinlikler, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, Toros sosyal Tesisleri, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ve Beştepeler Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek.

Etkinlik takviminde şu programlar yer alacak;

19 Ocak 2026

Alp Abi ile Stand Up

Saat: 14.00

Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi – Avni Anıl Sahnesi

24 Ocak 2026

Clown Sirki

Saat: 16.00

Yer: Toros Sosyal Tesisleri Nikah Salonu

27 Ocak 2026

Alp Abi ile Stand Up

Saat: 14.00

Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

28 Ocak 2026

The Cabaret – Sihirli Bir Dünya

Saat: 14.00

Yer: Beştepe­ler Sosyal Tesisleri

29 Ocak 2026

Kukla Tiyatrosu – Prensin Maceraları

Saat: 14.00

Yer: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi – Avni Anıl Sahnesi

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:21
