Konak Belediyesi'nden İleri Yaşlara Ücretsiz Kurs Desteği

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, ileri yaştaki Konaklılar'a 20'nin üstünde kurs programıyla hizmet veriyor.

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, 20'nin üstünde kursun yer aldığı ders programı ve 650'ye yakın ileri yaşta kursiyere hizmet veriyor. Özellikle emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği merkez, üretim ve sanata ev sahipliği yapmasının yanı sıra ileri yaştaki Konaklıların sosyalleşmesinde de imkan tanıyor. Kurslar tamamen ücretsiz olarak veriliyor. TMerkezdeki yağlı boya, kara kalem, pastel boya, sır altı çini uygulama, çini işlemeciliği, alüminyum kabartma, bilgisayar işletmenliği, akıllı telefon, şiş örücülüğü, makrome çanta yapımı, tasarım uygulama, kumaş boyama, tahta baskı, kağıt boncuk yapımı, sepet örme, geleneksel naht oygu yapımı, işaret dili, oya, seramik tasarım, heykel, elde kordon işi yapımı ve ahşap yakma kurslarına 650'ye yakın kursiyer katılıyor.

Benas: "Daha önce elime hiç fırça almamıştım"

Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, Yaşlılar Haftası'nda da kursiyerlerinin en sevdiği adres oldu. Her gün merkeze koşa koşa geldiklerini belirten kursiyerler, birbirinden farklı sanat, hobi ve kişisel gelişim kurslarından faydalanmaları için her türlü imkanı kendilerine seferber eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkürlerini iletti. Resim kursiyerlerinden Erdoğan Benas, "Buradan çok memnunum. Daha önce elime hiç fırça almamıştım. Şimdi hem resim yapmayı sevdim, hem birçok yeni bilgi edindim" ifadesini kullandı.

İnan: "Koşa koşa geliyorum"

Daha önce müzikle ilgilenen, Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ise resim sanatına gönül veren Nezihe İnan da merkezde artık bir aile gibi olduklarını belirterek, "Bu kursa geçtiğimiz yıl başladım. Çok güzel günler geçiriyoruz. İnanın koşa koşa geliyorum. Sabah uykumdan fedakarlık ediyorum. İyi ki böyle bir kurum var, iyi ki buradayız. Burada herkes çok mutlu" dedi.

Köse: "Burası bana hayat veriyor"

Evde yalnız olsa moralinin yüksek olamayacağını, hastalığın en iyi ilacının ise moral olduğunu bildiren Zekiye Köse, "Burası bana hayat veriyor, ağrılarımı unutturuyor. Benim enerji ve mutluluk kaynağım. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tinta: "Evde oturup da ölümü mü bekleyelim"

Merkezin en kıdemlilerinden yaşı 90'a yaklaşan Sevim Tintas da, "Evde oturup da ölümü mü bekleyelim. Buraya gelmek bana hem yürüyüş oluyor, hem arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Hocalarımızdan çok memnunuz. Burası bize iyi geliyor" diyerek yaşlıların sosyalleşmesinin ve üretimde bulunmasının ne denli önemli olduğuna dikkati çekti.

Kıpçak: "Dışarıda boş vakit geçirmek yerine zamanımızı üreterek geçiriyoruz"

Emekliliğini Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kurslarına katılarak değerlendiren Avni Kıpçak, insanın her yaşta hobileri olması ve üretmeyi asla bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, "Seramikle başladım, heykele geçtim. Yaşamda tutunacak dalların olması gerekir. Her şeyden önce üretken olmalıyız. Hobilerimiz olmalı. Belli bir yaşa geldik, bu yaşımızda dışarıda boş vakit geçirmek yerine zamanımızı üreterek geçiriyoruz" dedi.

Şarlı: "Sabah ilk işim, kahvaltıdan sonra ilaçlarımı içip buraya yürüyerek gelmek"

Heykel sınıfının başarılı kursiyerlerinden Hatice Şarlı da uzun bir meslek hayatının ardından emeklilikte de üretmeye devam ettiğini ifade etti. Merkezin özellikle kadınlara destek olan yönüne de değinen Şarlı, "Sabah ilk işim, kahvaltıdan sonra ilaçlarımı içip buraya yürüyerek gelmek. Büyük bir keyifle ve heyecanla geliyorum. Ben 70 yaşındayım. Hedefim heykelde de yeteneğimi ilerletmek. Bu merkez bizim gibi kadınlara maddi ve manevi desteğe devam ediyor. Arkadaşlarımız burada yaptıkları eserleri maddiyata da dönüştürebiliyor. Her bakımdan bu desteği için belediyemize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde kurslara katılmak isteyenler 445 43 20 numaralı telefondan detaylı bilgi edinebilir. Akın Simav Mahallesi, Halil Rıfat Paşa Caddesi. No: 380 adresinde bulunan merkeze bizzat başvurarak yeni dönem kurslarına kayıt olunabiliyor.