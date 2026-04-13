Konak'tan Okullara 'Hijyenik' Destek

13.04.2026 11:04  Güncelleme: 11:46
Konak Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası'nda okullara temizlik ve kişisel bakım malzemesi desteği sağlamaya başladı. Meslek liseleri ve diğer eğitim kurumlarına yönelik bu destek, hijyenik koşulların sağlanmasına yardımcı oluyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, ilçede yarattığı dayanışma ağına bir yeni halka daha ekledi. Belediye, Dünya Sağlık Haftası'nda okullarda temizlik ve kişisel bakım malzemesi desteğine başladı.

Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, dayanışmayı güçlendiren çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek okullara temizlik ve kişisel bakım malzemesi desteği için harekete geçti. Meslek liseleri başta olmak üzere lise düzeyindeki eğitim kurumlarıyla başlayan malzeme desteği, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dünya Sağlık Haftası kapsamında ihtiyaçlı okullara tek tek ulaştırılan destek paketi içeriğinde, okullarda daha temiz ve hijyenik koşulların sağlanabilmesi adına çok amaçlı temizleyici ve anti bakteriyel temizlik ürünleri yer aldı. Temizlik malzemesinin yanı sıra öğrencilerin kişisel bakımları da unutulmadı ve öğrencilere yaşlarına uygun sürülebilir deodorant hediye edildi. Konak Belediyesi'nin başlattığı temizlik atağı ilk haftadan 13 liseye ulaşırken, malzeme desteği bir sonraki aşamada ortaokullarda devam edecek.

Kaynak: ANKA

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
Advertisement
