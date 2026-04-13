Konak'tan Okullara 'Hijyenik' Destek

(İZMİR) - Konak Belediyesi, ilçede yarattığı dayanışma ağına bir yeni halka daha ekledi. Belediye, Dünya Sağlık Haftası'nda okullarda temizlik ve kişisel bakım malzemesi desteğine başladı.

Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, dayanışmayı güçlendiren çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek okullara temizlik ve kişisel bakım malzemesi desteği için harekete geçti. Meslek liseleri başta olmak üzere lise düzeyindeki eğitim kurumlarıyla başlayan malzeme desteği, öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dünya Sağlık Haftası kapsamında ihtiyaçlı okullara tek tek ulaştırılan destek paketi içeriğinde, okullarda daha temiz ve hijyenik koşulların sağlanabilmesi adına çok amaçlı temizleyici ve anti bakteriyel temizlik ürünleri yer aldı. Temizlik malzemesinin yanı sıra öğrencilerin kişisel bakımları da unutulmadı ve öğrencilere yaşlarına uygun sürülebilir deodorant hediye edildi. Konak Belediyesi'nin başlattığı temizlik atağı ilk haftadan 13 liseye ulaşırken, malzeme desteği bir sonraki aşamada ortaokullarda devam edecek.