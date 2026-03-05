Konak'ta Ramazan Bereketi Zafertepe'den Başladı - Son Dakika
05.03.2026 10:08  Güncelleme: 11:05
Konak Belediyesi, ramazan ayı kapsamında Zafertepe Mahallesi'nde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, iftar sofralarını kurarak komşularıyla birlikte ramazanın dayanışma ruhunu yaşadı. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dağıtım etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sürecin devam edeceğini duyurdu.

(İZMİR) - Konak Belediyesi tarafından ramazan ayı kapsamında düzenlenen sıcak yemek dağıtımının ilk adresi Zafertepe Mahallesi oldu.

Konak Belediyesi'nin ramazan ayında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği sıcak yemek dağıtımı, Zafertepe Mahallesi'nde Tarık Gencay Spor Tesisi'nde düzenlendi. Mahalle sakinleri, belediyenin deneyimli aşçıları tarafından hazırlanan yemekleri alarak iftar sofralarını kurdu.

Zengin menüsüyle dikkat çeken yemeklerini alan vatandaşlar, komşularıyla birlikte iftar yaparak ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşadı.

Sıcak yemek dağıtımına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Mutlu, ramazan boyunca kentin farklı noktalarında devam edecek sıcak yemek dağıtımlarına tüm Konaklıları davet ederek, "İftar sofraları için özenle hazırladığımız sıcacık yemekleri komşularımıza dağıttık. Ramazanın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşarak çoğalttık. 'Adil Kent, Eşit Yurttaş' diyerek çıktığımız yolda, Konak'ta ramazan ayında hep beraber, paylaşım ve dayanışma içindeyiz. İftarda hepimiz aynı lokmayı paylaşıyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Konak'ta kimse yalnız hissetmeyecek, Konak'ta dayanışma hiç bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Konak Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca sürdüreceği sıcak yemek dağıtımının ilçenin farklı noktalarında devam edeceği, bir sonraki programın ise Cengiz Topel Mahallesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Sıcak yemek dağıtımlarının yer ve saat bilgisi Konak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
